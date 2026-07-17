Servicetekniker Halmstad
Hako Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2026-07-17
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En kollega har valt att gå vidare i karriären och vi söker en innetekniker till vår verkstad i Halmstad.
Din främsta uppgift kommer vara att montera och reparera våra produkter inom område park/mark/golf, men även städmaskiner vid behov.
En sak är säker: oberoende av vad det är för maskin, bjuder du alltid på stort engagemang och hög servicenivå.
Och vad bjuder vi på?
Ett jobb med omväxling och frihet under ansvar i ett framgångsrikt företag med hög trivsel.
Vi bygger dessutom just nu en helt ny verkstad som ska stå klar efter sommaren. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas. Vi har kollektivavtal med IF Metall och flera förmåner vi kan berätta mer om när vi ses.
Vi söker dig som:
• räcker ut en hjälpande hand utan att tänka. Du är glad, har hög yrkesstolthet och längtar efter att ta dig an utmaningar och lära dig nya saker
• har teknisk kunskap och erfarenhet av service och installation, kanske har du tidigare jobbat som bil, truck eller traktormekaniker?
• har kunskap inom mekanik, elektronik och hydraulik
• har B-körkort
• har god kunskap i svenska och engelska
• har datorvana i affärssystem/serviceplaneringssystem
Utöver ovan nämnda obligatoriska krav är det också mycket meriterande om du har:
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Har erfarenhet av arbete med maskiner just inom park/mark/golf liknande de som Hako säljer, tex TORO och Ventrac
Vi hoppas att vi fångat ditt intresse och har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Monteringschef Andreas Nee, andreas.nee@hako.se
Vi läser ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Tillträde: så snart som möjligt Vi undanber oss kontakt från rekryteringsbolag
Hako Sweden AB har idag ett brett sortiment med över 300 olika maskiner för skötsel av inomhus- och utomhusytor. Som generalagent för flera välkända, starka varumärken borgar vi för att våra maskiner håller en hög kvalitet och att en tillförlitlig service alltid finns nära dig.
Hako Sweden AB med dotterbolagen Hako Norway AS och Hako Finland OY ingår i den tyska industrigruppen Hako GmbH. Det svenska bolagets huvudkontor ligger i Halmstad och vi har dessutom försäljnings- och servicekontor i Stockholm, Malmö, Västerås och Kumla. Koncernen i Skandinavien har ca 165 anställda och omsätter ca 750 MSEK.
För mer information besök gärna www.hako.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hako Sweden AB
(org.nr 556180-2231), https://www.hako.se
Skallebackavägen 10 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verkstad Halmstad Jobbnummer
10005037