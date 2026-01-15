Servicetekniker elbussar
2026-01-15
Solaris Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Solaris Bus and Coach, en marknadsledande tillverkare av elbussar ämnade för linjetrafik i Europa. De är verksamma i 33 länder och fokuserar på att driva den senaste tekniken framåt inom kollektivtrafiken. Solaris Sverige har sitt huvudkontor i Malmö men är även verksamma på ett flertal orter runt om i Sverige.
Om rollen
I rollen som servicetekniker hos Solaris blir du en central del av deras nätverk för service och reparationer av elbussar på den svenska marknaden. Arbetet innefattar både hantering av högspänningssystem och 24V fordonsel. Du kommer främst att arbeta i kunders verkstäder, men även utföra uppdrag ute i fält vid behov. Rollen innebär stor frihet att styra dina arbetsdagar och självständigt arbete där resor främst görs i Skåne med utgångspunkt från huvudkontoret/verkstaden i Malmö med servicebil.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Avancerad felsökning och diagnostisering av elbussar
• Reparation och underhåll av el, IT-system, mekanik och pneumatik
• Driftsättning och leveranskontroller av nya bussar
• Samarbete med teknisk support i Sverige och moderbolaget i Polen
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för elfordon och teknik samt besitter en vilja att utvecklas inom en spännande och växande bransch. För att lyckas i rollen behöver du vara social, flexibel och ansvarstagande. Då du styr och planerar ditt arbete krävs det förmåga att prioritera och strukturera självständigt för att säkerställa att arbetet genomförs inom givna tidsramar med hög kvalité. Ute hos kunder kommer du att samarbeta med både tekniskt kunniga och mindre tekniskt kunniga personer vilket ställer krav på din förmåga att kommunicera och professionalitet.
Det är för tjänsten ett krav att du har:
• Erfarenhet av felsökning, diagnostisering och underhållsarbete
• Erfarenhet av arbete med elfordon är starkt meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort (D-behörighet är meriterande)
• God datorvana
• Vana av att söka information och ta till dig skriftliga instruktioner
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: kl.07-16 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
