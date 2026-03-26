GJ Maskin söker Servicetekniker till Ulricehamn
GJ Maskin i Ulricehamn är en fullserviceanläggning med ett team på 8 medarbetare som arbetar med försäljning, reservdelar, service och reparationer av maskiner och redskap inom lantbruk, skog, och entreprenad. Då en av våra nuvarande tekniker ska flytta norrut och börja jobba vid vår truckverkstad i Skövde, söker vi nu en ersättare till vår anläggning på Industrivägen 13 i Ulricehamn.
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga servicetekniker på anläggningen utför du allt från service och underhåll av maskiner till mer avancerade reparationer och felsökningar. Arbetet utförs både i verkstaden och ute i fält hos våra kunder. Du dokumenterar dina egna arbeten digitalt i din mobil och dator samt håller ordning i verkstaden och i servicebussar. Viss jourtjänstgöring förekommer i säsong, främst vid vallskörd och tröskning.
För att du ska lyckas och trivas hos oss
Vi ser gärna att du har en fordonsteknisk utbildning och några års praktisk erfarenhet av arbete inom felsökning, diagnostik, mekanik, el och hydraulik. Du bör ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt god datavana, då många arbeten och supportärenden rapporteras in till våra leverantörers portaler. Det är meriterande om du har behörigheter för handhavande av travers, behörighet att utföra brandskyddskontroll på maskiner mm.
Som person bör du vara noggrann, ordningsam samt vara en glad och positiv lagspelare som är serviceinriktad, självgående och engagerad. Du tycker om att lösa problem och har ett intresse för vår bransch.
B-körkort är ett krav.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en tjänst inom en samhällsviktig bransch i ett familjeägt företag med snabba beslutsprocesser och engagerade kollegor. Hos oss får du goda möjligheter att både påverka och vidareutveckla din roll. Vi har ett tydligt framtidsfokus och strävar efter att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i det kontinuerliga arbetet med att utveckla både oss själva och företaget. Du kommer få kontinuerlig kompetensutveckling. För rätt person finns det inom ramen för denna tjänst i framtiden stor potential att utvecklas inom tekniken för smart farming.
Om arbetsgivaren
GJ Maskin AB grundades 1968 och är ett privatägt fullserviceföretag som marknadsför starka, mångsidiga och funktionella produkter inom lantbruk, skog, entreprenad och materialhantering. GJ Maskins vision är att genom kompetens och erfarenhet generera nöjda kunder och på så sätt vara en ledande kraft på marknaden. Företaget finns etablerat med egna fullserviceanläggningar i Falköping, Skövde, Lidköping och Ulricehamn och omsätter ca 300 MSEK. Företaget har totalt ca 50 anställda. GJ Maskin är ansluten till kollektivavtal via Motorbranschens Arbetsgivareförbund.
Övrigt
Tjänsten avser heltid, med placering vid vår anläggning på Industrivägen 13 i Ulricehamn. Sista dag att ansöka är 2026-04-30. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
För mer information om tjänsten kontakta kundmottagare Stefan Persson telefon: 0321-531444.
Varmt välkommen med din ansökan till jobbansokan@gjmaskin.se
redan idag! Märk din ansökan med: Servicetekniker Ulricehamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobbansokan@gjmaskin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Ulricehamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare G J Maskin AB
(org.nr 556167-4143), https://www.gjmaskin.se/kontakta-oss/jobba-hos-oss/
Industrivägen 13 (visa karta
)
523 90 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundmottagare Ulricehamn
Stefan Persson stefan@gjmaskin.se 0321-531444 Jobbnummer
9821019