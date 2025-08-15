Servicetekniker
Vårt härliga team söker nu en servicetekniker till vår verkstad. Här erbjuder vi ett varierande arbete med goda möjligheter till utveckling och dessutom vara en del av ett sammansvetsat team? Vill du utvecklas i ett stabilt företag i framkant? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
Som servicetekniker arbetar vi inte bara med att serva och laga truckar - utan du tillhandahåller service och support för våra kunders alla logistiklösningar. En mångsidig teknisk roll för den händige teknikern, som spänner över ett brett spektrum av områden - från el, mekanik och hydraulik till svetsning och enklare programmering för den som är intresserad.
Rollen innebär ett varierande arbete där du följer hela serviceprocessen - från kundkontakt till felsökning, reparationer och dokumentation.
Du kommer utgå från ditt hem och arbeta gentemot våra kunder i Ljungby/Växjö/Älmhult med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Ett stort tekniskt intresse
Högteknisk kompetens inom truck eller närliggande område.
God kännedom om gällande regelverk, normer, lagstiftning för verksamhetsområdet (vi erbjuder utbildning vid behov).
Serviceinriktad, kvalitetsmedveten och noggrann
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
Mitsubishi Logisnext erbjuder dig:
Varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter
En del av ett engagerat och kunnigt team där vi hjälps åt och har roligt på jobbet
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Mitsubishi Logisnext med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. +46 708 55 62 61.
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Mitsubishi Logisnext:
Mitsubishi Forklift Trucks har varit en föregångare inom intern logistik och lagerlösningar i över 60 år, och i den snabbt föränderliga världen av materialhanteringsutrustning erbjuder vi effektiva och flexibla lösningar för alla dina logistikprocesser.
Mitsubishi Forklift Trucks är en pålitlig partner för tusentals företag och levererar smarta och säkra helhetslösningar. Som en del av Mitsubishi Logisnext och medlem av Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, en av världens ledande industrigrupper - drar vi som bolag nytta av både banbrytande produktinnovationer och ett världsomspännande nätverk. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
