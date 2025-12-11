Servicetekniker - Katrineholm
Har du fordonsteknisk utbildning och några års erfarenhet som servicetekniker? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en servicetekniker till vårt verkstadsteam i Katrineholm.Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Skobes Bil är ett familjeföretag som grundades 1876 och ägs och drivs idag av femte generationen. Skobes är auktoriserade återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Maxus och JAC och finns idag på 11 orter, vi är ca 250 anställda och omsätter ca 1,9 miljarder kronor.
Vi vill erbjuda kunden ett "Komplett Bilnyttjande", dvs allt från bilförsäljning, verkstad, bildelar, bilvård, Tanka, Tvätta, finansiering, försäkring etc. under samma tak, och det vill vi göra på vårt sätt - personligt hela vägen.Om tjänsten
Som servicetekniker utför och diagnostiserar du service och reparation på alla bilmärken men i detta fall med lite extra fokus på vårt varumärke Maxus. I denna bransch går teknikutvecklingen snabbt och hybrid och elbildrift blir allt vanligare, har du erfarenhet av service och reparation av elbilar är detta meriterande. Genom ditt engagerade och yrkesmässiga förhållningssätt får du alltid kunden att känna sig professionellt bemött.
Vad vi önskar av dig?
Vi tror att du har ett tekniskt bilintresse och trivs bra med att arbeta direkt mot kund. Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning och erfarenhet av liknande arbete, erfarenhet från bilglasaffären är meriterande. Du är noggrann, har lätt för att lära dig nya saker och har stor social förmåga.
Du behärskar god svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Goda datakunskaper krävs.
Varför ska du jobba på Skobes?
Vill Du jobba i en bransch i ständig utveckling, där personalen är den viktigaste tillgången för att nå helnöjda kunder? Då är Skobes arbetsplatsen för dig.
Skobes genomsyras av "Personligt hela vägen", vilket innebär en äkta vilja att ge god och personlig service för att se nöjda kunder. Då är det av yttersta vikt att våra medarbetare är både kompetenta och engagerade och därför är vi beredda att investera i Dig.
Utöver ett roligt, utmanande och tillfredsställande arbete erbjuder vi också möjlighet till kompetensutveckling, så att Du ska kunna uppnå personlig utveckling och utveckla arbetet för att ge våra kunder bästa möjliga service
"Trivsel, Engagemang och Utveckling" är våra interna ledord som vi eftersträvar dagligen.
Låter detta som jobbet för Dig? Tveka inte att ansöka redan idag via formuläret nedan! Ansökningar hanteras löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.
För frågor om tjänsten kontakta Tommy Linnér på Skobes Bil AB i Katrineholm, tommy.linner@skobes.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skobes Bil AB
(org.nr 556536-2232), http://www.skobes.se
Starrvägen 9 (visa karta
)
641 49 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tommy Linnér tommy.linner@skobes.se Jobbnummer
9638764