Servicerådgivare- Svenstigs Bil AB

Svenstigs Bil AB är auktoriserad återförsäljare av Audi, Volkswagen, Skoda Personbilar samt Volkswagen Transportbilar. Förutom försäljning driver Svenstigs Bil AB en komplett servicemarknad för samtliga märken vi är återförsäljare för, samt Seat personbilar. Svenstigs Bil AB finns representerade i Värnamo, Halmstad och Gislaved. I Svenstigs Bil AB finns cirka 120 anställda.
I koncernen finns även Svenstigs Lastbilar AB. Svenstigs Lastbilar AB är autkoriserade återförsäljare av Scania lastbilar och driver anläggningar i Värnamo och Smålandsstenar. I Värnamo finns försäljning och service av lastbilar samt en specialiserad bussverkstad. I Smålandsstenar drivs en serviceverkstad för Scania. I Svenstigs Lastbilar AB finns ca 40 anställda.
Svenstigs är kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och miljöcertifierade enligt ISO14001. Läs gärna mer om oss på Svenstigs Bil AB
Vill du vara navet i en serviceupplevelse i toppklass?
Hos Svenstigs Bil i Värnamo satsar vi stort för att möta våra kunders högt ställda förväntningar - och nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din servicekarriär och bli en självklar del av vårt team. För dig som är strukturerad, driven och genuint kundorienterad finns alla möjligheter att lyckas och utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Som Servicerådgivare hos Svenstigs får du en central roll i serviceprocessen. Du har förtroendet att ta hand om kunden genom hela flödet, från bokning till incheckning och rådgivning vidare till uppföljning och leverans, och du ser till att allt sker enligt våra interna rutiner. Rollen är både rådgivande och affärsmässig, där du kombinerar servicekänsla med struktur, ordning och ett starkt fokus på kvalitet.
I vardagen arbetar du nära tekniker, reservdelar, garantier och försäljning, vilket gör dig till en viktig kugge för att samordna processerna och kundupplevelsen. Du förser teamet med information och skapar ett effektivt flöde i verkstaden.
Om dig
Vi söker dig som är social, engagerad och trivs i det fysiska kundmötet, som dessutom känner sig lika trygg med att föra dialoger med kunder via telefon och mail. Du är strukturerad, har god administrativ förmåga och arbetar obehindrat i digitala verktyg.
Har du erfarenhet från bilbranschen är det meriterande, likaså om du har erfarenhet av - eller ett intresse för - bilar och det praktiska servicearbetet generellt. Allra viktigast är ditt driv, din professionalism och ditt fokus på att leverera service och kundupplevelser i toppklass.
Vi erbjuder
I denna rekrytering samarbetar Svenstigs med FSK Group.
Ansvariga rekryterare är Fredrik Fernström och Johan Sandahl.
