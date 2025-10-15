Servicerådgivare till Wafab Bil i Sunne
Wafab Bil AB / Kundservicejobb / Sunne Visa alla kundservicejobb i Sunne
2025-10-15
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wafab Bil AB i Sunne
, Arvika
, Karlstad
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas i den lilla personliga verkstaden och bidra till att vi har nöjdast kunder? Då är det kanske dig vi söker!
Wafab Bil i Sunne söker nu en engagerad servicerådgivare för att jobba med alla märken då vi är en Meca-verkstad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att bestå i att möta våra kunder när de besöker oss eller ringer till oss. Du lämnar kostnadsförslag, planerar beställda jobb, tar emot bilen, håller kunden uppdaterad vid avvikelser, sammanställer faktura och lämnar ut bilen med en genomgång av vad som gjorts.
Du kommer att ha många varierande arbetsuppgifter och ha bra stöd från vår nuvarande servicerådgivare, som kommer ta en delvis annan roll. Du arbetar tätt tillsammans med personbilsteknikerna, som med dig ansvarar för att vi har en helnöjd kund. Genom ditt engagemang och kunnande hittar du bästa möjliga lösning för varje kund.Publiceringsdatum2025-10-15Kompetenser
Vi vill att du har ett fordonstekniskt intresse och helst några års branschvana samt B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i den här rollen tror vi att du har kundens behov som en självklar utgångspunkt i ditt arbete. Du gillar ordning och reda och har ett professionellt och positivt förhållningssätt. Vi värdesätter högt att du är en samarbetsinriktad person som förstår betydelsen av ett väl fungerande samarbete. Vidare ser vi att du har förmågan att arbeta självständigt och en vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Stämmer beskrivningen in på dig och du är redo för en ny och stimulerande utmaning så ansöker du enkelt här. Ansök senast 2 november. Tillträde efter överenskommelse och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Urval kommer att ske löpande, och finner vi rätt kandidat kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum passerat. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wafab Bil AB
(org.nr 556195-3877), http://www.wafabbil.se Arbetsplats
Warnestad Gruppen Jobbnummer
9557965