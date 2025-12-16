Servicerådgivare Niemi Bil Uppsala
2025-12-16
Är service och människor det bästa du vet? Är du en lagspelare som älskar att hjälpa till? Då hoppas vi att just du vill söka jobbet som servicerådgivare till vår verkstad!
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och nu förstärker vi vårt verkstadsteam i Uppsala!
Hos oss får du ett varierande arbete där du har möjlighet att utvecklas i takt med organisationen runt dig. Vi är lösningsorienterade och ett av Sveriges snabbast växande bolag i bilbranschen. Vi tror på att fira våra framgångar tillsammans - både på och utanför arbetsplatsen. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna, Gävle och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Om rollen
Som Servicerådgivare på Niemi Bil kommer du arbeta administrativt vid vår verkstad. I din roll har du kontakt med kunder och hjälper dem att boka rätt service för sin bil, och ser till att varje person får ett tryggt och hjälpsamt bemötande som överträffar deras förväntningar.
Du kommer arbeta i ett starkt sammansvetsat team, där laganda och behjälplighet är det absolut viktigaste, och där vårt goda rykte bland våra kunder är vår största stolthet!
Ditt arbete är lika varierande som de personer du kommer i kontakt med, och framför allt väldigt utvecklande både tekniskt och personligt, och du kommer ges utrymme att lära dig nya saker varje dag.
Vem är du som söker?
Vi ser gärna att du har ett stort intresse och nyfikenhet av bilar oavsett märke, och att du är mekaniskt intresserad. Men det är inget krav, det viktigaste är att du är trevlig, hjälpsam och serviceinriktad.
Att du är bra på att kommunicera, och är villig att hjälpa både kunder och dina kollegor är viktigt, då du kommer att jobba nära vår försäljningsanläggning.
Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med ett sammansvetsat team. Personlig service och bra kundbemötande kommer vara en viktig del i rollen.
Som person värdesätter vi att du är positiv, målmedveten och ser möjligheter snarare än hinder. Du bör också vara noggrann, kunna hålla många bollar i luften och ha förmågan att anpassa dig till nya situationer.
Nyckelkompetenser/förmågor
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Meriterande kompetenser (ej krav)
Lämplig fordonsutbildning
Lämplig fordonsutbildning

Tidigare arbetslivserfarenhet som mekaniker eller av verkstadsbranschen
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan.
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!Övrig information
Du kommer arbeta på vår verkstad i Uppsala. Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Mer information?
Har du funderingar eller frågor som du inte hittar svaret på här? Vänligen kontakta Verkstadschef Mikael Höglund, mikael.hoglund@niemibil.se
, +46 70-191 65 25.
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget fem anläggningar som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vilka vi är
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto.
Vi växer, vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs att arbeta hos oss. För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag.
