Servicerådgivare Niemi Bil Luleå
Niemi Bil 2 AB / Inköpar- och marknadsjobb / Luleå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Niemi Bil 2 AB i Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
, Gävle
eller i hela Sverige
Är service och människor det bästa du vet? Är du en lagspelare som älskar att hjälpa till? Då hoppas vi att just du vill söka jobbet som servicerådgivare till en av våra verkstäder i Luleå
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och nu förstärker vi vårt verkstadsteam till en av våra verkstäder i Luleå.
På Niemi Bil i Luleå kommer du tillhöra vår verkstad på Spantgatan där vi jobbar med både de bilar vi köper in och säljer samt externa kundbilar.
Hos oss får du ett varierande arbete där du har möjlighet att utvecklas i takt med organisationen runt dig. Vi är lösningsorienterade, och ett av Sveriges snabbast växande bolag i bilbranschen, och vi tror på att fira våra framgångar tillsammans - både på och utanför arbetsplatsen. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Gävle, Skellefteå, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Om rollen
Som Servicerådgivare på Niemi Bil kommer du arbeta administrativt vid vår verkstad på Spantgatan.
I din roll har du även kontakt med kunder och hjälper dem att boka rätt service för sin bil, och ser till att varje person får ett tryggt och hjälpsamt bemötande som överträffar deras förväntningar.
Du kommer arbeta i ett starkt sammansvetsat team, där laganda och behjälplighet är det absolut viktigaste, och där vårt goda rykte bland våra kunder är vår största stolthet!
Ditt arbete är lika varierande som de personer du kommer i kontakt med, och framför allt väldigt utvecklande både tekniskt och personligt, och du kommer ges utrymme att lära dig nya saker varje dag.
Vem är du som söker?
Vi ser gärna att du har god kunskap om bilar och erfarenhet från branschen.
Du är trevlig, hjälpsam och serviceinriktad, bra på att kommunicera, och är villig att hjälpa både kunder och kollegor.
Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med ett sammansvetsat team. Personlig service och bra kundbemötande kommer vara en viktig del i rollen.
Som person värdesätter vi att du är positiv, målmedveten och ser möjligheter snarare än hinder. Du bör också vara noggrann, kunna hålla många bollar i luften och ha förmågan att anpassa dig till nya situationer.
Nyckelkompetenser/förmågor
Lämplig fordonsutbildning alternativt tidigare arbetslivserfarenhet som mekaniker eller av verkstadsbranschen
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skriftPubliceringsdatum2026-02-19Så ansöker du
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan.
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!Övrig information
Du kommer arbeta på vår verkstad i Luleå. Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Mer information?
Har du funderingar eller frågor som du inte hittar svaret på här? Vänligen kontakta Verkstadschef Olga Granbom, olga@niemibil.se
, +46 76 -100 95 16
Rekrytering och intervjuer sker löpande - är du intresserad vänta inte för länge med din ansökan.
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget sju anläggningar i Sverige som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna, Gävle och Luleå där vi har vårt huvudsäte. Samt en anläggning i Helsingfors, Finland. På de allra flesta orter bedriver vi både verkstad och försäljning.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vilka vi är
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto.
Vi växer, vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs att arbeta hos oss. För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157), https://www.niemibil.se/
Spantgatan 8 (visa karta
)
973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753263