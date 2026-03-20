Servicerådgivare med driv
Minbil I Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Tyresö
2026-03-20
Vi söker 1 st servicerådgivare med driv till Tyresö
• --------------------Vi söker någon som älskar mötet med människor. Att jobba med kundservice hos oss är mer än bara ett jobb - det är en livsstil! Som vår ambassadör följer du både våra varumärkens riktlinjer såväl som vår egen serviceprocess för att säkerställa hög servicenivå.
Du fyller också en viktig roll i att ge våra kunder en bra kundupplevelse under hela deras kontakt med oss. Vanligt förekommande uppgifter är att ta hand om besökande kunder, besvara förfrågningar via telefon och mail, boka in arbeten och till stor del sköta administrationen.
Du som söker rollen måste vara en framåt och ansvarsfull person som tycker om administration, problemlösning och att överträffa kundens förväntningar. BACKOFFICE ÄR INGET FÖR DIG.
Du har tidigare erfarenhet av bilbranschen och/eller grundläggande kunskap om verkstadsprocessen. Har du tidigare erfarenhet av vårt affärssystem Winassist och Cabas ses det som extra meriterande.
För rätt person med rätt mindset finns utvecklingsmöjligheter!
För de system vi arbetar i krävs datorvana och goda kunskaper i svenska samt engelska i tal såväl som skrift.
Min bil koncernen består av 6 verkstäder runt om i Stockholms län, tillsammans är vi auktoriserade för 23 bilmärken.
Just i Tyresö är vi auktoriserade för Kia, Mazda, Suzuki, Opel, Saab, Subaru, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth och Fiat Professional
Passar rollen in på din profil? Sök direkt!
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: vd@minbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicerådgivare Tyresö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Minbil i Stockholm AB
(org.nr 556691-8339)
Vintervägen 5 (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Min bil Tyresö Jobbnummer
9810090