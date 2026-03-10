Servicerådgivare
2026-03-10
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker dig som vill jobba i vår kundmottagning. Ditt ansvarsområde är att vara länken mellan kund och verkstad och att boka in servicejobb, ta emot och lämna ut fordon och vara en god ambassadör för företaget.
Vi jobbar främst med premium varumärken som LYNX, Ski-Doo, Can-Am, See-Do, KTM, Harley Davidson, VOGE, och Husqvarna. Våra kunder är både privatpersoner och företag.
Vi söker dig som har lätt att kommunicera med människor. Du kommunicerar via telefon, mejl samt personlig kontakt på plats. Du är strukturerat lagd med tekniskt intresse samt lösningsfokuserad.
Lindroths Motorcenter är en ledande aktör inom power sport produkter. Vi säljer snöskoter, atw, mc, släpvagnar, båtar, Husqvarnas skog och trädgårdssortiment. Vi finns i Luleå med Norrbotten som vår största marknad.
Urval och intervjuer sker löpande. Frågor angående tjänsten besvaras av Jakob Jönsson 070-296 93 11
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Skicka CV och personligt brev på jakob@lindroths.se
E-post: jakob@lindroths.se
http://www.lindroths.se
Murbruksvägen 13 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
Jakob Jönsson jakob@lindroths.se 070-2969311
