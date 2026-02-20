Servicerådgivare

Autowork i Örebro AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro
2026-02-20


Kundmottagare / Servicerådgivare till Autowork i Örebro
Vi söker en serviceinriktad och bilkunnig kundmotta

Publiceringsdatum
2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot kunder och hantera bokningar
• Skapa arbetsorder och lämna offerter
• Ge rådgivning kring service och reparationer
• Kontakt med leverantörer och beställning av material/reservdelar
• Från första kundkontakt och bokning till uppföljning och fakturering.
Ha löpande kontakt med både kunder och mekaniker/servicerådgivare

Kvalifikationer
• Erfarenhet från bilverkstad eller kundmottagning
• Svenska / Engelska
• God teknisk förståelse för bilar
• Strukturerad, kommunikativ och servicefokuserad
• B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: info@autowork.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Autowork i Örebro AB (org.nr 559277-1587)
Handelsgatan 3 (visa karta)
702 27  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9753430

