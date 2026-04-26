Servicemedarbetare i Brantevik
2026-04-26
Hörnan på Brantevik är en väl inarbetad verksamhet med B&B, bistro och café vid havet på ett av Österlens mest älskade fiskelägen. Sedan oktober finns en ny ägare som driver verksamheten på året runt-basis och med ambitionen att ha öppet alla dagar. Arbetsuppgifterna under lågsäsong innefattar alla förekommande sysslor för att tillsammans med ägaren få verksamheten att fungera. På högsäsong arbetar ett större team då de nio rummen ofta är fullbokade liksom restaurangen med sina uteserveringar och sin bar. Din roll är att kunna ta ansvar för drift och eventuella medarbetare under dina pass, och också att kunna arbeta självständigt i perioder. Kanske är husmor en mer träffande beskrivning än restaurangbiträde. För att lyckas har du en naturlig känsla för service så att boende och besökare alltid möts av glädje, värme och en välkomnande atmosfär. Du har kunskaper om eller ett stort intresse för matlagning. Det är meriterande om du har erfarenheter från bar eller café. Viktigt att du är välorganiserad, noggrann och trygg i att leda dig själv och andra. Tjänsten kan utformas som deltid eller heltid. Stor vikt läggs vid din personlighet. Verksamheten är ansluten till Visita och kollektivavtal tillämpas. Körkort och tillgång till bil är ett krav då vi hämtar varor hos lokal bagare varje morgon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: info@hornanpabrantevik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicemedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörnan på Brantevik Eftr AB
(org.nr 559533-3039)
Skepparegatan 22 (visa karta
)
272 38 BRANTEVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876227