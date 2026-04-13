Serviceman - Ystad/trelleborg
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det sex regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och Gränspolisenheten, verksamhetsnära HR Syd, kommunikation Syd, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Vi söker nu en serviceman till polisområde södra Skåne, till lokalpolisområde Ystad/Trelleborg.
Servicemannen kommer att ingå i en av lokalpolisområdets stöd/service grupper bestående av kommunpoliser, planerare, fordonsredogörare, serviceman samt operativ samordnare. Du kommer stationeras i Ystads polishus, men tjänstgöra 50 % av arbetstiden i Trelleborg.
Arbetsuppgifter
I rollen som serviceman arbetar du självständigt med varierande arbetsuppgifter, både praktiskt och administrativt. Arbetet innebär varierande uppgifter och kan vara fysiskt ansträngande i form av till exempel tunga lyft. Du förväntas kunna ta egna initiativ och fatta beslut inom ramen för ditt ansvarsområde och agera med en öppen och hjälpsam inställning. Du planerar självständigt inom verksamheten i lokalpolisområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Lokalservice och medverkande vid mindre flyttar, montering, och uppsättning av inventarier såsom möbler, anslagstavlor, lås och nycklar, byte av
trasig belysning och andra vanligt förekommande vaktmästaruppgifter
• Kontorsservice såsom post- och godshantering, inköp, beställning och påfyllnad av material och varor, varumottagning och arbete med uniformspersedlar
• Vid behov även vara behjälplig med att utföra andra arbetsuppgifter i lokalpolisområdet kopplat till stöd/service så som fordonsvård eller motsvarande.
• Hantering av felanmälningarKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Avslutad och godkänd 3-årig gymnasieutbildning, gärna då med inriktningen bygg, el, eller motsvarande
• God datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande och tunga lyft förekommer
• B-körkort för manuellt växlad bil
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete som vaktmästare, fastighetsskötare, serviceman eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Kunskap och/eller erfarenhet i ekonomisystemet UBW eller motsvarande
• Kunskap och/eller erfarenhet om regelverket som styr processen om offentlig upphandling
• Kunskap och/eller erfarenhet av post- och godshantering
• Erfarenhet av arbete inom polisen, annan myndighet eller offentliga förvaltningar
• Utökad B-behörighet BEDina personliga egenskaper
Vi vet att rätt person gör skillnad. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du bidrar till vårt gemensamma uppdrag. Vårt arbete vägleds av vår uppdragkompass, som genomsyrar både vår kultur och vårt sätt att arbeta. Hos oss innebär det att utveckla och reflektera, bygga förtroende, agera tillsammans och skapa trygghet.
För att vara framgångsrik i rollen är du serviceinriktad och förtroendeingivande. Du har en god förmåga att anpassa dig till förändrande omständigheter och kan växla arbetstempo vid behov. Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med andra och delar gärna med dig av din kunskap. Du är lyhörd för andras perspektiv och bidrar till ett gott samarbete.
Som medarbetare inom polisen förväntas du agera professionellt och ha gott omdöme vilket avspeglas i ditt förhållningssätt och bemötande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Ystad/Trelleborg
Arbetstid: Veckoplanerad 40 timmars arbetsvecka med möjlighet till flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Serviceman
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning 6 månader
Omfattning: Heltid
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB625/2026".
Polismyndigheten
215 86 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Polismyndigheten, Polisregion Syd
Gruppchef
Martin Svensson martin-l.svensson@polisen.se 073-348 39 92
