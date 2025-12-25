Servicekorrdinator
2025-12-25
Servicekoordinator
planerar, samordnar och hanterar kundrelaterad service, från att ta emot ärenden via telefon/mail till att schemalägga tekniker och leverera resurser, för att säkerställa att kundernas behov möts effektivt, ofta inom allt från akutservice till reparationer.
Rollen är central för kundnöjdhet och kräver god organisering, kommunikation och förmåga att hantera flera parallella uppgifter, ofta med fokus på både service och administration.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ärendehantering: Ta emot, registrera och prioritera kundärenden via olika kanaler (telefon, mejl, portal).
Planering & Schemaläggning: Koordinera tekniker och resurser för installation, reparationer och servicebesök.
Support: Vara en länk mellan kunder, tekniker och leverantörer, samt hantera beställningar och lager.
Kundkontakt: Se till att kunden får ett professionellt bemötande och vägledning under hela processen.
Administration: Föra logg, hantera material och utföra diverse administrativa uppgifter.
Viktiga egenskaper
Strukturerad, självständig och drivande.
Bra på att kommunicera och samarbeta.
Serviceinriktad med ett högt engagemang.
Förmåga att hantera stress och prioritera.
För mer information om tjänsten kontakta info@ja-truck.com
Vi tillämpar fortlöpande rekrytering så vänta inte för länge med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
info@ja-truck.com
E-post: info@ja-truck.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Företagsvägen 5
246 43 LÖDDEKÖPINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alfelt Truck AB, Jörgen
