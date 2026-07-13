Servicekoordinator till Sodexo i Lund
Adecco Sweden Aktiebolag / Receptionistjobb / Lund Visa alla receptionistjobb i Lund
2026-07-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Är du en person som brinner för service och har en naturlig känsla för detaljer? Vill du arbeta i en internationell miljö där du får skapa förstklassiga kundupplevelser? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Servicekoordinator till Sodexos kund i Lund. Rollen är placerad i en kundnära miljö där du kommer att ansvara för servicen kring besök i Kundcenter, som tar emot några av verksamhetens viktigaste kunder och samarbetspartners.
Du blir en viktig del av ett mindre team med hög servicenivå och kommer att ha det övergripande ansvaret för att planera, koordinera och säkerställa att varje kundbesök genomförs med högsta kvalitet. Rollen innebär både administrativa och operativa arbetsuppgifter där du arbetar nära kök, restaurang, kollegor och interna beställare.
Arbetstiderna är dagtid, måndag–fredag kl. 07.30–16.30.
I din roll som Servicekoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Planering och koordinering av kundbesök och möten i Kundcenter
Bokning av catering, fika, luncher och andra serviceinsatser i olika system
Förberedelse av konferens- och mötesrum enligt beställningar och önskemål
Ansvar för uppdukning, serveringsförberedelser och löpande service under kundbesök
Tät dialog med kök och andra interna funktioner för att säkerställa en hög servicenivå
Hantering av specialförfrågningar såsom gåvor, blommor och andra kundanpassade lösningar
Inventering och beställning av förbrukningsmaterial
Säkerställande av att lokaler och utrustning håller hög standard före, under och efter besök
Löpande kommunikation med interna kunder och kollegor
Tjänsten som Servicekoordinator är ett års vikariat på heltid, med planerad start i slutet av augusti/ början av september 2026.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från en serviceinriktad verksamhet, exempelvis hotell-, restaurang- eller konferensbranschen. Du är van att möta gäster och kunder med höga förväntningar och förstår vikten av att leverera service med både kvalitet och professionalism.
Du har god administrativ förmåga och känner dig bekväm med att arbeta i Office-paketet. Eftersom rollen innebär kontakt med internationella besökare behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Som person är du prestigelös, positiv och lösningsorienterad. Du har en utpräglad känsla för service och trivs i en roll där de små detaljerna gör stor skillnad. Du är noggrann, organiserad och arbetar strukturerat även när tempot varierar. Vidare är du initiativtagande, flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig efter verksamhetens behov.
Du är en person som gärna ligger steget före, ser vad som behöver göras och tar ansvar för att skapa en professionell och välkomnande upplevelse för varje besökare.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet från hotell-, restaurang-, konferens- eller annan serviceinriktad verksamhet
Mycket god känsla för service, kvalitet och detaljer
God administrativ förmåga samt vana av Office-paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Wilma Carlen via wilma.carlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Wilma Carlen Wilma.Carlen@adecco.se Jobbnummer
10001019