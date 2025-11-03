Servicekoordinator till Alimak
Om du vill tillhöra ett expansivt, världsledande företag som tillverkar hissar för bygg- och industrisektorn ska du söka arbete hos oss! Vi söker nu en servicekoordinator till vår avdelning för eftermarknad. En strukturerad och noggrann person med stor servicekänsla, som vill vara en del i vårt team.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Arbetet som koordinator innebär att du arbetar nära våra servicetekniker med planering och bemanning av serviceuppdrag som utförs över hela världen. Du har en viktig roll i kommunikationen med våra kunder, det krävs att du kan skapa goda relationer genom hög service och kundfokus.I rollen ingår till stor del att administrera och assistera avdelningen med planering, bokningar och fakturering. I arbetsuppgifterna ingår även att göra underlag för fakturering av serviceuppdrag, administrera olika blanketter, mallar och formulär samt arkivering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är social och serviceinriktad med god struktur och noggrannhet i arbetet. Du trivs att arbeta mot deadlines, ihop med andra där du har en roll som koordinator. Du tar egna initiativ för att lösa problem som dyker upp och du tycker om att förfina processer och arbetssätt genom förbättringsarbete. Du har gymnasieutbildning samt tidigare arbetserfarenhet från administrativt arbete i en serviceorganisation. Din kompetens i Office-paketet och datoranvändande är generellt på en hög nivå. Du uttrycker dig väl i tal och skrift både vad gäller svenska och engelska.
Om Alimak
Alimak Group Sweden AB som är beläget i Skellefteå, startades 1948. Företaget är idag världens ledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar. Verksamheten i Skellefteå har cirka 350 anställda och ingår i Alimak Group. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en miljö där kvalité, teknik och säkerhet står i centrum. Som medarbetare på Alimak kan du bidra, påverka och göra skillnad när du tillgodoser våra kunders behov med målsättningen att överträffa deras förväntningar. Vi erbjuder en tillvaro där problemlösning och samarbete går hand i hand. Du blir en viktig del i en gemenskap där kunden står i fokus och du ges möjlighet att växa som individ.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup men du kommer att bli anställd direkt av oss på Alimak. Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Nilsson på fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
eller 073-0475761. Facklig företrädare för Unionen; Mats Johansson, telefon 0910-87030.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess. Sista ansökningsdag är 2025-11-23. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
