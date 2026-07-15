Servicekoordinator hos Scanvaegt Systems AB
Scanvaegt Systems AB / Logistikjobb / Jönköping Visa alla logistikjobb i Jönköping
2026-07-15
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Intresserad av att arbeta i en större koncern där vi lyckats hålla kvar familjekänslan, där medarbetarnas synpunkter och åsikter är viktiga för företagets utveckling? Där det finns en stor gemenskap och det är en självklarhet att man ställer upp och hjälper varandra, vilket bidrar till en given yrkes- och företagsstolthet.
Att vi dessutom kan erbjuda en trygg anställning i en stabil familjekoncern med kraftig friskvårdsersättning, en bra sjukvårdsförsäkring är ytterligare till fördel.
Scanvaegt System AB expanderar och söker nu en strukturerad och serviceinriktad servicekoordinator med placering vid vårt servicecenter i Jönköping.
I din roll som servicekoordinator kommer du att vara ett stöd åt den övriga serviceorganisationen. Du koordinerar, fördelar samt planerar serviceuppdrag till företagets servicetekniker.
Rollen innebär daglig kontakt med kunder och en aktiv dialog med våra servicetekniker för att säkerställa att vi når upp till våra kunders förväntningar.
En viktig uppgift är att planera kunduppdrag så att resor och logistik för våra tekniker blir optimerade. Man kan jämföra det med en transportledare men det är våra servicebussar och serviceuppdrag som ska koordineras.
Du som söker har gymnasial utbildning eller motsvarande, en teknisk förståelse med några års arbete av liknande uppgifter. En god datorvana, erfarenhet av Microsoft Office och kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet från affärssystem är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Du är positiv, serviceinriktad och har ett öppet sinne för att lära dig nya saker och ta egna initiativ. Du är strukturerad, social, har ett affärsmässigt tänk samt är bra på att kommunicera. Dessutom är du prestigelös och van vid att hugga i där det behövs.
En person som har lätt för att samarbeta tillsammans med andra kollegor och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser självständigt till att utföra dem på ett noggrant och effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Scanvaegt Systems är idag Skandinaviens största vågleverantör med verksamhet i de skandinaviska länderna, samt export till framförallt Europa. Scanvaegt koncernen ägs till 100% av familjen Grundtvig som grundade företaget 1932 i Danmark. Scanvaegt Systems AB som är det svenska dotterbolaget etablerades 1997 och ansvarar för den svenska marknaden. Vi finns med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Malmö, Kristianstad, Kalmar, Jönköping, Eskilstuna, Stockholm och Härnösand allt för att kunna ge våra kunder en effektiv service och support.
Scanvaegt Systems kan erbjuda ett mycket brett sortiment av kvalitativa lösningar inom vägning och IT lösningar för industrin. All utveckling sker i egen regi och vår målsättning är att alltid ligga främst när det gäller teknik och kvalitet. Vi kan erbjuda våra kunder allt från en enkel standalone lösning till avancerade totallösningar med integration om kringliggande system.
Våra kunder finns inom de flesta verksamhetsområden, som tex miljö och återvinning (privat & offentlig), entreprenad och råvaror, foder och spannmål, industri och process samt lager och logistik.
Besök gärna vår hemsida för mer information om oss, våra produkter och tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: service@scanvaegt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koordinator Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scanvaegt Systems AB
(org.nr 556542-6094), http://www.scanvaegt.se
Herkulesvägen 56 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scanvaegt System AB Kontakt
Magnus Nolberger 040-405000 Jobbnummer
10003744