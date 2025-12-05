Serviceinriktad servitör/servitris!
2025-12-05
ycker du om att ge gäster ett varmt välkomnande och skapa en trevlig upplevelse? Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från servering (eller är villig att lära dig snabbt).
Är glad, social och gillar att arbeta med människor.
Klarar stressiga situationer med ett leende och har god arbetsmoral.
Talar svenska eller engelska (andra språk är ett plus).

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck.
Ge god service och svara på gästernas frågor.
Hålla rent och snyggt i matsalen.
Samarbeta med kök och andra kollegor.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med härlig stämning och möjlighet att utvecklas inom serviceyrket.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
E-post: antonioezat@hotmail.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grill & kolgrill".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizzeria Don Antonios AB
Norra Häcksjöbäcksvägen 38 A
443 32 LERUM

Arbetsplats
443 32 LERUM Arbetsplats
Don Antonios AB, Pizzeria
