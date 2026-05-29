Serviceinriktad Ordermottagare
Vi söker en serviceinriktad ordermottagare som vill bli en viktig del av vårt säljteam och bidra till en riktigt bra kundupplevelse.Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Alde International Systems AB är ett världsledande företag inom utveckling och tillverkning av vattenburna värmesystem för husvagnar och husbilar. Företaget har sitt huvudkontor och sin produktion i Färlöv utanför Kristianstad samt verksamhet i bland annat Tyskland, Storbritannien och USA. Alde är känt för sina energieffektiva och komfortinriktade värmesystem som används i fritidsfordon över hela världen.Arbetsuppgifter
I rollen som ordermottagare får du en bred roll med daglig kundkontakt på svenska och engelska. Du arbetar med orderhantering, prisförfrågningar, leveranser, logistik, tekniska frågor och reklamationer i nära samarbete med kollegor inom försäljning, planering, inköp, produkt och logistik. Rollen innebär att du ska:
• Registrera och följa upp order i affärssystemet Monitor via telefon och mejl
• Stötta kunder i frågor om produkter, tillgänglighet, priser och leveranser
• Säkerställa ett smidigt orderflöde tillsammans med interna funktioner
• Arbeta med prislistor, uppföljning och enklare analyser
• Delta vid kundevent och kundutbildningar.
I denna tjänst rapporterar du till Teamledare order.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av orderhantering, kundservice, innesälj eller liknande - gärna i ett tekniskt producerande företag. Du är van att arbeta i digitala system, har ett kommersiellt tänk och trivs i en roll med många kontaktytor. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, och har du dessutom kunskaper i tyska är det ett plus.
Som person är du engagerad, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du gillar tempo, har lätt för att prioritera och bygger snabbt goda relationer med både kunder och kollegor. Du trivs bäst i en öppen, prestigelös och lagorienterad miljö
Information och kontakt
• Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Färlöv.
• Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning.
• Sista ansökningsdag är 14 juni 2026. Urval sker löpande.
I den här rekryteringen samarbetar Alde med Wikan. Din ansökan tas emot via www.wikan.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist, 044-590 65 12.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
