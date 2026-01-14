Serviceinriktad administratör till Umeå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-01-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du en positiv och ansvarstagande person som trivs i en roll där service, struktur och kundrelationer står i fokus? Vi söker en serviceinriktad administratör till vår kund!
Som administratör är du en central del av verksamheten och företagets ansikte utåt. Tillsammans med dina kollegor är du den första kontakten för kunder och chaufförer som besöker anläggningen. Utöver att ge ett professionellt och välkomnande bemötande ansvarar du för vägning och kontroll av fordon och leveranser samt övriga administrativa uppgifter som bidrar till ett smidigt och välfungerande flöde.
Tjänsten startar omgående och sträcker sig som minst till augusti 2026, med goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund. Arbetstider är måndag-fredag kl. 07-16.
DETTA SÖKER VI
I denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas tror vi att du är serviceinriktad, glad och engagerad som drivs av att ge det där lilla extra. Du är lösningsorienterad, ansvarsfull och har ett öga för detaljer, med förmågan att se vad som behöver göras utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Du är även strukturerad och har ett pedagogiskt förhållningssätt där du är duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
Är det dig vi söker eller vet du någon som skulle passa? Ansök eller tipsa oss redan idag!
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com Jobbnummer
9684850