Serviceförare - Heltid Borlänge
2025-09-15
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Ludvika
Vi söker en serviceinriktad förare - för dig som vill göra skillnad i människors vardag
Brinner du för service och vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen behövs? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en serviceförare på heltid (100 %) som med omtanke och ansvar kör våra resenärer dit de behöver komma - tryggt, säkert och med respekt för individens behov. För många är du mer än en förare - du är ett viktigt stöd under resan.
Om rollen:
Som serviceförare ansvarar du för att våra resenärer får en trygg och positiv upplevelse under färden. Det handlar inte bara om att köra från A till B - det handlar om att se människan bakom varje resa.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för människor och service
Är lugn, trygg och har lätt för att kommunicera med olika individer
Har förståelse för att resan kan kännas obekväm eller stressande för vissa - och kan bemöta detta med tålamod och empati
Har god körvana och ett ansvarsfullt förhållningssätt i trafiken

Publicering: 2025-09-15

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation
Meriterande:
Erfarenhet från vård, omsorg eller annan serviceinriktad roll
Vi erbjuder:
En tjänst på 100 %
Ett viktigt och varierande arbete där du gör skillnad
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att växa i din roll och utvecklas tillsammans med oss
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - det viktigaste är att du har hjärtat på rätt ställe och förstår värdet av bemötande och trygghet i varje resa.
Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen att bli en del av ett team som värnar om både resan och resenären.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning: Detta är ett heltidsjobb.
