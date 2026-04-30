Intendent Fredsarkivet Stockholm
2026-04-30
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.
Under 2026 ska vi fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme, samtidigt som vi stärker en gemensam kultur med tydliga och gemensamma arbetssätt. Vi bygger en samarbetskultur som präglas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans!
Fredsarkivet är ett heldigitalt och internetbaserat forskningsarkiv, vilket är kostnadsfritt tillgängligt och enkelt sökbart via datorer hos anslutna bibliotek, museer, lärosäten, departement och myndigheter samt för enskilda genom personliga användarkonton. Beståndet består av myndighetshandlingar från Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, Riksarkivet mm, samt personarkiv från veteraner som deltagit i utlandsmissioner. I Fredsarkivet ingår även handlingar från personer som utfört fredsgärningar och hjälpinsatser.
Syftet med insamlingen av personarkiv från veteraner är att, digitalisera och tillgängliggöra veteranarkiv i Fredsarkivet i den omfattningen att det utgör ett godtagbart underlag för forskning inom området. Utlandsveteranernas dagboksanteckningar, deras brevväxling med nära och kära och deras fotografier ger forskaren, och den allmänt intresserade, möjligheter att utforska fredsinsatserna från olika perspektiv. Fredsarkivet verksamhet bidrar därmed till den så kallade erkännandefrågan av svenska utlandveteraners insats för fred och säkerhet. Utöver insamlings- och digitaliseringsverksamhet genomför Fredsarkivet intervjuer med utlandsveteraner, producerar digitala utställningar, arrangerar tematiska konferenser och bedriver arkivpedagogisk verksamhet. I rollen som intendent kommer du att vara en del av hela verksamheten beskriven ovan, men med särskilt fokus på insamling, arbete i digitaliseringsprocesser, pedagogisk verksamhet samt delta vid produktion av digitala utställningar.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha högskoleutbildning inom humaniora, gärna med ämnena historia och/eller etnologi. Du ska ha erfarenhet av musealt eller arkivrelaterat insamlingsarbete och av att genomföra etnologiska intervjuer eller liknande som arbetsgivaren finner likvärdigt. I rollen kommer du vara en del av en dynamisk och mångfacetterad verksamhet, vilket kräver att du har en bred erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
museal- eller arkivpedagogisk verksamhet
att ha kontakt med människor med svåra livsupplevelser
att ha kontakt med svenska utlandsveteraner
projektledarerfarenhet
digital utställningsproduktion
digitiseringsarbete
Dina egenskaper
Då tjänsten innebär många kontakter med privatpersoner som ibland bär på svåra minnen, lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen innebär mycket självständigt arbete och du behöver därför ha ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera, driva och självständigt utföra dina arbetsuppgifter. Du har även en hög samarbetsförmåga och har lätt att kommunicera och arbeta tillsammans med andra.
Mer om oss
Tjänsten är placerad på Enheten för arkiv och bibliotek, som ingår i avdelningen Samlingar och arkiv. Till avdelningen hör även respektive museums föremålsenhet och fartygsenhet. Enheten ansvarar för alla myndighetens arkiv och bibliotek, samt även myndighetens ämbetsarkiv och Fredsarkivet. År 2006 skapades Fredsarkivet (tidigare Folke Bernadottesamlingarna) av Folke Bernadotteakademin, i syfte att digitalisera och tillgängliggöra arkivhandlingar från Sveriges myndigheter och fältmissioner avseende svenskt deltagande i internationella fredsinsatser.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde önskvärt 1 juni 2026, eller enligt överenskommelse.
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Johan Landgren, t f enhetschef, 08-519 563 26.
Karin Tetteris, Saco: 08 - 519 563 39
Martin Linde, ST: 08-519 558 74
Olle Westerberg, SEKO: 08-519 563 24 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 24 maj genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev.
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
