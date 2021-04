Serviceelektriker till Borås - ELinked AB - Installationselektrikerjobb i Borås

ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Borås2021-04-08Nu söker eLinked AB serviceelektriker för uppstart i området Borås med omnejd. Detta är en provrekrytering till ett känt bolag i området som verkar inom både Entreprenad, Service och förnybar energi. Mer information om vår samarbetspartner lämnas vi intervju.eLinked tillämpar installationsavtalet till alla anställda och löner och ersättningar därtill.Mer om tjänsten:Till denna tjänsten startar du en anställning hos oss på eLinked AB i tre månader, för att sedan gå över till fast anställning hos servicebolaget, mot att det har fungerat bra och alla parter är nöjda.Nu söker vi dig som arbetat i branschen ett tag och är färdiglärd serviceelektriker med minimum 4 års erfarenhet.Denna tjänst lämpar sig för dig som vill ha ett varierat arbete där du får arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor på varierade uppdrag omkring Borås med omnejd.2021-04-08Arbetet innebär servicejobb som främst ska utföras på fastigheter och industrier. Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar bland annat: mindre nyinstallationer kabelbyte/reparationer, service och felsökningar. Planera och lägga upp dina dagar så att du får ihop dom tidsmässigt mellan avstånd köp av material mm.Då yrket kräver en del sociala kontakter ser vi gärna att du vågar ta för dig och ta egna intiativ.Flytande svenska i tal & skrift är ett krav för att kunna tala med kunder och beställare.Krav för att söka på tjänsten:Fullständig el utbildningECY certifikat eller äldre BB1/2.Dokumenterad erfarenhet ifrån ServicearbetenKörkort BSvenska i tal & skriftMeriter:Liftkort/fallskydd eller andra behörigheter och certifikat.AB & ABLDu erbjuds:God lön utefter erfarenhetFlexibelt fritt jobb under eget ansvarFirmabilTelefon / SurfplattaFriskvårdsbidragFöretagsrabatterUtbildningar och möjlighet att växa i ett expansivt företagArbeta under kollektivavtalet Installationsavtalet, med alla ersättningar och förmåner därtillTjänsten är omgående eller så snart som möjligt, sänd gärna in din ansökan redan idag.Mer om eLinked AB:eLinked AB är ett stadigt växande konsultföretag inom el-branschen, som har sitt huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm & Malmö.eLinked verkar främst inom entreprenad, service och industri.Vi arbetar främst med att bemanna arbetsplatser med arbetslag, eller rekrytera serviceelektriker, ledande montörer och tjänstemän till samarbetspartners i el-branschen.Sista dag att ansöka är 2021-05-08eLinked AB5680070