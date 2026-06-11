Processoperatörer till LVP
Fresenius Kabi AB / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2026-06-11
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Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för fjärde året i rad, blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.
1 plats(er).
Vill du arbeta för ett världsledande företag som tillverkar produkter som räddar liv?
Vi söker nu processoperatörer till LVP Fyllning. Tjänsten innebär att du i renrumsklassade lokaler deltar i tillverkningen av våra enkammarpåsar enligt GMP.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som processoperatör på LVP-PF kommer du bland annat:
• Planera, förbereda och utföra tillverkningar enligt styrande, redovisande dokument och produktionsmål.
• Dokumentera tillverkningar enligt gällande verksamhetssystem.
• Upprätta/uppdatera styrande och redovisande dokument.
• Medverka vid kvalificeringar och rapportera resultat i testprotokoll.
• Medverka vid upplärning och introduktion av nyanställd personal.
Om dig
Du som söker har teknisk utbildning (lägst gymnasienivå) eller motsvarande erfarenhet förvärvad genom tidigare tjänster. Tidigare erfarenhet av produktion eller processindustri, gärna inom läkemedelsbranschen, är meriterande liksom kunskap om GMP.
Du som söker har lätt för att samarbeta och kommunicera och som person är du flexibel, noggrann, ansvarstagande och effektiv i ditt arbete. Arbetsuppgiften kräver ett högt kvalitetstänkande enligt GMP och tempo och vi vill att du har lätt för att ta initiativ. Du bör tycka om att skriva och dokumentera då arbetet är både praktiskt och administrativt. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.
Placering i Uppsala. Arbetstiden är förlagd till 5-skift.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jörgen Hult, 018-644 655.
För fackliga kontaktperson kan du ringa Andréas Karlsson för IF Metall, 018-644 394.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058)
Rapsgatan 7 (visa karta
)
751 74 UPPSALA Arbetsplats
Fresenius-Kabi AB, Fresenius Kabi AB Kontakt
Jörgen Hult Jorgen.Hult@fresenius-kabi.com Jobbnummer
9959852