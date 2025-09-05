Serviceelektriker
2025-09-05
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
, Örebro
, Karlskoga
, Nacka
, Köping
Är du en erfaren serviceelektriker som är ute efter nya utmaningar? Vill du arbeta på ett familjärt bolag tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor? Om du är intresserad av en ny utmaning i karriären och känner att detta stämmer in på dig, ansök idag!
I rollen som Elektriker hos El & Automation kommer du arbeta med variationsrika uppdrag inom elservice/teleservice såsom installationer, felsökningar och förebyggande arbete. El & Automation i Noras primära kunder är fastighetsägare och industrikunder. Du kommer även att stötta samt avlasta nuvarande serviceledare och arbeta som dennes högra hand. Du utgår hemifrån eller kontoret, vi erbjuder servicebil som förmånsbil och du kommer att ansvara för förtroendeuppdrag och RAM-avtal i Nora och Örebro med omnejd. Du har även möjlighet att forma rollen efter din erfarenhet och ambition.
Vi ser gärna att du är mångsidig, prestigelös och trivs med att hjälpa till där det behövs.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 6 års erfarenhet inom elservice
ECY-certifikat
Van att läsa ritningar samt el scheman
B-körkort
Svenska i tal & skrift
Det är även meriterande om du har erfarenhet av tele & säkerhet samt styr & regler eller har drivit egna jobb i stort eller smått.
Vi lägger stor vikt i dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är en lösningsorienterad lagspelare som har ett högt servicetänk. Du är en social och utåtriktad person som gillar att ha löpande kundkontakt för att ge service på högsta nivå. Utöver det vi att du tycker om att utveckla andra, är trygg i rollen som serviceelektriker och vill arbeta som en mentor för dina kollegor.
El & Automation i Nora erbjuder dig:
Ett välmående bolag under tillväxt där alla är med och skapar framtiden för företaget
En omhandtagande arbetsgivare som värdesätter gemenskap och tillhörighet
Familjär företagskultur där alla hjälper alla
Goda utvecklingsmöjligheter till högre befattning
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Emelie Danielsson, Emelie.danielsson@jobway.se
eller 073-981 35 84.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Om El & Automation i Nora
El & Automation i Nora AB grundades 2008 och har idag 28 personer anställda. Företaget är beläget i Nora strax norr om Örebro, samt filial i Kopparberg och vi utför elinstallation, el-service, programmering och konstruktion för fastighet och industrianläggningar. I vår montageverkstad bygger vi elcentraler och styrskåp.
I november 2021 blev El & Automation en del av Hjo installation invest och i januari 2024 tillträdde Patrik Jämtvall som ny VD. Vårt viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder och allt vårt arbete skall därför utföras i enlighet med de av företagsledningen uppsatta målen, samt gällande lagar och regler. Målen når vi om alla våra produkter och installationer uppfyller avtalade villkor. Varje projekt ska vara en rekommendation för kommande projekt.
El & Automation erbjuder ett brett utbud av tjänster inom el, automation, industriautomation och via tillverkning i vår verkstad.
Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
