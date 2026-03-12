Serviceelektriker
2026-03-12
Sedan starten 1946 har vi på Elektrobyrån byggt vår framgång på kompetens, kvalitet och nära relationer med våra kunder. Idag är vi ett sammansvetsat team som driver utvecklingen framåt inom elinstallation, automation, kyla, säkerhet och energieffektiva lösningar.
Vi skapar smarta och hållbara system som gör fastigheter trygga, funktionella och framtidssäkra. El, styrsystem, laddinfrastruktur och energieffektivitet är en naturlig del av vår vardag, och vi är stolta över vår expertis.
Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och vi satsar på utbildning, gemenskap och erbjuder attraktiva förmåner. Vår kultur präglas av engagemang, ansvar och nytänkande, värderingar som genomsyrar varje projekt.
Nu söker vi en serviceelektriker som vill bli en viktig del av vårt team i Hjo.
Tjänsten
Som serviceelektriker hos Elektrobyrån blir du en central del av vår verksamhet. Du arbetar brett med service, felsökning och installationer i allt från villor och lägenheter till företag, verkstäder och mindre industrier. Rollen kräver att du kan planera ditt arbete självständigt, samtidigt som du trivs i ett team där man hjälps åt.
Tjänsten är heltid och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
• Planera, samordna och utföra installation av nya och befintliga elanläggningar
• Felsöka och åtgärda problem i befintliga anläggningar
• Ansvara för kundkontakt, tidsplanering och återrapportering
• Utföra riskanalyser och egenkontroller samt dokumentera arbeten
• Rapportera avvikelser i material eller arbeten
• ECY-certifikat
• Minst 3 års erfarenhet som elektriker
• Förmåga att arbeta självständigt samt i lag
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
• En trygg anställning med bra arbetsvillkor, konkurrenskraftig lön och friskvårdsbidrag
• Service- eller förmånsbil
• Möjlighet att utvecklas inom företaget och bredda din kompetens
• En dynamisk arbetsmiljö med stolta och engagerade medarbetare
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Fast
• Ort: Hjo
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Vardagar 07:00-16:00
Har du frågor?
Kontakta Per Gustafsson på 070 - 810 88 89 eller per.gustafsson@elektrobyran.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t.ex. från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
