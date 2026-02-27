Servicecenteransvarig
Vill du ta ett helhetsansvar för ett servicecenter och leda ett team mot gemensamma mål? Vår kund CalorMet söker nu en Servicecenteransvarig till verksamheten i Västerås.
Som servicecenteransvarig har du det operativa ansvaret för den lokala verksamheten. Du leder ett team bestående av 4 servicetekniker, 1 planerare/inköpare och 1 lageransvarig.
Du säkerställer att den dagliga driften fungerar effektivt, att personalen har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete och att leverans sker med god kvalitet. Du kommer även att ha ett samordningsansvar gentemot vårt systerföretag, VSM, som utför avancerad bearbetning, svetsning och annan mekanisk verksamhet.
Leda och fördela arbetet inom servicecentret
Säkerställa att serviceteknikerna har rätt resurser och planering
Agera projektledare för in-house-projekt samt vid vissa kundprojekt
Ansvara för kundkontakt samt vara värd vid besök av kunder och leverantörer
Driva utvecklingen av verksamheten
Hantera inköp av reservdelar
Administrera utlägg och arbetstider
Godkänna leverantörsfakturor
Säkerställa att personalen har relevanta utbildningar och att dessa hålls uppdaterade
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig med teknisk bakgrund, exempelvis som mekaniker eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du har tidigare ledarskapserfarenhet och är trygg i att leda en grupp med olika personligheter och starka viljor. Du arbetar strukturerat och organiserat, gärna med erfarenhet av projektledning. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och har ett starkt eget driv.
Vi ser gärna att du har:
B körkort
Teknisk bakgrund
Erfarenhet av projektledning
Ledarskapserfarenhet
Tidigare arbete med affärssystem, med Fortnox som en extra merit
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
CalorMet är ett ledande företag inom industriell värmebehandling och erbjuder utrustning och tjänster till företag i hela Norden och Baltikum. CalorMet, vars verksamhet utgår från tre servicecenter i Sverige (Västerås, Göteborg och Ljungby), har etablerat sig som en stark och pålitlig aktör inom branschen.
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
