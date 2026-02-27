Servicecenteransvarig

Dala Industrisupport AB / Chefsjobb / Västerås
2026-02-27


Vill du ta ett helhetsansvar för ett servicecenter och leda ett team mot gemensamma mål? Vår kund CalorMet söker nu en Servicecenteransvarig till verksamheten i Västerås.
Som servicecenteransvarig har du det operativa ansvaret för den lokala verksamheten. Du leder ett team bestående av 4 servicetekniker, 1 planerare/inköpare och 1 lageransvarig.
Du säkerställer att den dagliga driften fungerar effektivt, att personalen har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete och att leverans sker med god kvalitet. Du kommer även att ha ett samordningsansvar gentemot vårt systerföretag, VSM, som utför avancerad bearbetning, svetsning och annan mekanisk verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet inom servicecentret

Säkerställa att serviceteknikerna har rätt resurser och planering

Agera projektledare för in-house-projekt samt vid vissa kundprojekt

Ansvara för kundkontakt samt vara värd vid besök av kunder och leverantörer

Driva utvecklingen av verksamheten

Hantera inköp av reservdelar

Administrera utlägg och arbetstider

Godkänna leverantörsfakturor

Säkerställa att personalen har relevanta utbildningar och att dessa hålls uppdaterade

Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig med teknisk bakgrund, exempelvis som mekaniker eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du har tidigare ledarskapserfarenhet och är trygg i att leda en grupp med olika personligheter och starka viljor. Du arbetar strukturerat och organiserat, gärna med erfarenhet av projektledning. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och har ett starkt eget driv.
Vi ser gärna att du har:
B körkort

Teknisk bakgrund

Erfarenhet av projektledning

Ledarskapserfarenhet

Tidigare arbete med affärssystem, med Fortnox som en extra merit

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.

Företaget
CalorMet är ett ledande företag inom industriell värmebehandling och erbjuder utrustning och tjänster till företag i hela Norden och Baltikum. CalorMet, vars verksamhet utgår från tre servicecenter i Sverige (Västerås, Göteborg och Ljungby), har etablerat sig som en stark och pålitlig aktör inom branschen.

Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Industrisupport AB (org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Kopparbergsvägen 10 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Dala Industrisupport

