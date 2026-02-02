Servicebiträde till särskilt boende
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.
Din nästa arbetsplats
Vi som jobbar på Bergvattengårdens särskilda boende är arbetslag bestående av undersköterskor, vårdbiträden, legitimerad personal, chefer och samordnare.
Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
En god arbetsmiljö är viktig för oss och vi arbetar tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.
Som servicebiträde utför du serviceinsatser hos våra brukare såsom städ, tvätt, övriga hushållssysslor. Det kan även innebära visst städ i våra allmänna utrymmen. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma utifrån personlig lämplighet och kompetens.
Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom enheten. Som servicebiträde bidrar du till verksamhetens utveckling och kvalitetssäkring i verksamheten.
Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar, måndag tom fredag.
Att arbeta inom våra Vård- och stödverksamheter är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!
Du som söker
Vi söker dig som har intresse och gärna erfarenhet av service- eller lokalvård där delar som städ, hygien, service och bemötande ingår. För att kunna utföra uppdraget som servicebiträde krävs goda språkkunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Servicebiträdet har ett starkt intresse och vilja att arbeta inom området. Vi söker dig som har god förmåga att ge service, bemöta människor och samarbeta med både de äldre, anhöriga och övriga medarbetare.
Du är noggrann, ordningsam, bra på att kommunicera och följa instruktioner men har även förmåga att självständigt se vad som behöver göras. För att lyckas i uppdraget krävs att du är serviceinriktad, ansvarstagande och noga med att hålla hög kvalitet på ditt arbete.
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet inom området.
Eftersom Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde ser vi det som meriterande om du har goda kunskaper i den sydsamiska kulturen och sydsamiska som språk Anställningsvillkor
Om du är medborgare utanför EU/EES eller Schweiz behöver du bifoga giltigt arbetstillstånd och kunna visa upp en giltig ID-handling.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
