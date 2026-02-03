Serviceassistent
2026-02-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Bli en del av vårt team på Städkompaniet Öresund AB!
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad i människors vardag och samtidigt får en trygg och stabil anställning? Då kan du vara vår nästa vardagshjälte!
Städkompaniet Öresund AB hjälper både privatpersoner och företag att få mer tid till det som verkligen betyder något - familj, karriär och fritid.
Vi erbjuder professionella städtjänster och är stolta över vårt rykte för hög kvalitet och personlig service.
Vi söker dig som...
Är noggrann, ansvarsfull och gillar att skapa ordning och reda.
Har en positiv inställning och tycker om att ge god service.
Vill arbeta självständigt men också vara en del av ett team.
Är flexibel och kan börja arbetspasset redan kl. 06:00.
Har körkort och tillgång till bil (meriterande, men inte ett krav).
Vi erbjuder dig
En stabil och trygg anställning i ett välmående företag.
En arbetsplats där din insats verkligen uppskattas.
Utbildning och introduktion för att du ska känna dig trygg i rollen.
Kollektivavtal och försäkringar
Så här söker du
Känner du att det här är jobbet för dig?
Skicka in din ansökan via jobb@stadkompaniet.com
.
Observera: Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Inga ansökningar via telefon eller besök.
Bli en del av Städkompaniet Öresund AB - där trygghet, kvalitet och din insats gör vardagen lättare för andra!
Förmåner:
Tjänstepension
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: jobb@stadkompaniet.com
Detta är ett heltidsjobb.
556845-7427
9721174