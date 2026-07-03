Servicearbetare till Åter-Bruket
Åtvidabergs Kommun / Butikssäljarjobb / Åtvidaberg Visa alla butikssäljarjobb i Åtvidaberg
2026-07-03
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I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
1 plats(er).
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt – vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker servicearbetare till Åter-bruket!
Åter-Bruket är en kommunal second hand-verksamhet med två huvudsakliga syften: att bidra till miljömässig hållbarhet genom återbruk samt att främja social hållbarhet genom arbetsmarknadsinsatser. I butiken tas inlämnade och fungerande varor tillvara, och en stor del av det som skänks repareras, renoveras och görs i ordning innan det säljs vidare. Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som servicearbetare kommer du bland annat arbeta med kassahantering och ge god service till våra kunder. Du ansvarar för att ta emot och hantera inkommande gods, enklare verkstadsuppgifter samt säkerställa att butiken alltid är ren, välorganiserad och inbjudande. I arbetet förväntas du att kunna lyfta och förflytta exempelvis möbler, kartonger, säckar med tyger, böcker, porslin eller annat gods.
Du som söker
Vi söker dig som är minst 18 år och som gärna har tidigare erfarenhet av kundservice. Du har en genomförd gymnasieutbildning och har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska, både i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Det är även önskvärt om du har kassavana.
För att trivas och lyckas i rollen är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har också lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter.
Om anställningen
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid under perioden 1 oktober 2026 till och med 30 september 2027. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 juli.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åtvidabergs Kommun
(org.nr 212000-0415)
Box 206 (visa karta
)
597 25 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åtvidabergs kommun Kontakt
Enhetschef
Tina Bergling tina.bergling@atvidaberg.se Jobbnummer
9990744