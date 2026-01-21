Service- och underhållstekniker
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricité De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet.
Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information ges vid personlig kontakt.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som Service- och underhållstekniker får du en central roll i arbetet med våra befintliga anläggningar och i att möta Cyclifes framtida behov. Du kommer arbeta både operativt och administrativt och vara en viktig del av ett team med hög kompetens. I rollen ansvarar du för att planera, bereda och genomföra både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du blir en nyckelspelare i arbetet med att säkerställa driftsäkerhet, utveckla underhållsprocesser och dokumentera arbete i våra system.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll.
Bidra med teknisk kompetens i projekt kopplade till nyanskaffning av utrustning.
Arbeta administrativt med dokumentation av utfört underhåll och anläggningsdata i SAP.
Ha kontakt med externa leverantörer och lägga beställningar kopplade till underhåll.
Driva förbättringsarbete för att utveckla underhåll av produktionsutrustning.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll.
Erfarenhet av underhållssystem, exempelvis SAP eller liknande.
Mycket goda kunskaper i svenska och grundläggande engelska, i både tal och skrift.
Körkort och tillgång till egen bil.
God datorvana och trygg användare av Office 365.
Meriterande:
Erfarenhet av att bidra med teknisk kompetens i investeringar eller projekt.
Erfarenhet av maskinceller och deras underhåll.
God elkännedom.Övrig information
Om anställningen:
Placeringsort: Studsvik utanför Nyköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Tjänsten innefattar beredskap.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB. Intresserad? Urval sker löpande, varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig chef Andreas Larsson: andreas.larsson@cyclife-edf.com
Våra förmåner:
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Sex fria arbetsdagar utöver de röda dagarna
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Förskottssemester
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Hos oss är värderingarna vår kompass och en naturlig del av vardagen. De sammanfattas i akronymet AKTIV:
• Agera kollektivt
• Känn stolthet
• Ta hand om
• Intresse
• Var ansvarstagande
Det är genom att leva våra värderingar vi bygger en trygg arbetsmiljö, bidrar till ett hållbart samhälle och skapar framgång tillsammans. Vi ser fram emot att välkomna en till person som kan bidra till vår värdegrund.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
