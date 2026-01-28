Service technician (72184)
Vestas Northern Europe AB: Sundsvall / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2026-01-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vestas Northern Europe AB: Sundsvall i Sundsvall
Har du ett intresse av elektronik eller mekanik? Vill du arbeta med att underhålla våra vindkraftsverk? Är du lösningsorienterad och har ett optimistiskt synsätt? Då är den här tjänsten som Service Technician/ Vindkraftstekniker en tjänst för dig!
Region NCE > SBU NCE Service > Västernorrland
Vestas Northern and Central Vestas Northern and Central Europa har som mål att bli den mest framstående affärsenheten inom Vestas, både när det gäller förnybar energi och kundnöjdhet samt att bli den mest attraktiva arbetsplatsen. Med denna utgångspunkt har serviceteknikern som tar hand om kundernas turbiner en viktig roll i frontlinjen av våra serviceavtal. I denna roll kommer du att få arbeta i en spännande bransch i team med engagerade medarbetareJust nu söker vi servicetekniker till Sundsvall som kommer att ingå i serviceteam med ansvar för felsökning, service och underhåll av vindkraftverk i området. Vi söker dig med teamorienterad inställning som tycker om att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och professionalitet då vi är ytterst måna om att vårt servicearbete utförs med högsta säkerhet och kvalitet. För att effektivt genomföra arbetsuppgifterna tror vi att du är en person som har goda kunskaper i el eller mekanik, är serviceinriktad och affärsmässig.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Underhåll och felsökning av vindkraftverk i enlighet med serviceavtal
Kundkontakt med ägare kring kommande service och tydlig rapportering av utförda åtgärder
Ansvar och skötsel av servicebilen inkl. dess lager
Daglig rapportering och registrering i vårt affärssystem Salesforce (SAP)Kvalifikationer
Relevant erfarenhet eller utbildning inom el eller mekanik, likväl intresse att fördjupa kunskapen inom dessa områden och framförallt elektronik
God allmän datorvana
Goda kunskaper i både svenska och engelska (koncernspråk) i tal och skrift
God allmän datorvana
B- Körkort (utan restriktioner)
Tidigare erfarenhet som Servicetekniker är meriterande
Kompetenser
Du är serviceinriktad, har stor samarbetsförmåga och kan enkelt kommunicera med andra delar av organisationen
Du har förmåga att hitta lösningar, är målinriktad och har en strukturerad arbetsstil
Du är kapabel att genomföra arbetsuppgifter på egen hand och visa initiativkraft
Du har ett högt säkerhetstänk
Då arbete sker på hög höjd krävs god kroppsfysik
Tjänsten innebär resande med övernattningar för olika vidareutbildningar samt assistans i andra områden. Du har hög flexibilitet vad det gäller resor och arbetstider
Vad vi erbjuder
Våra anställda är vår största tillgång. Förutom en marknadsmässig lön och fördelar, så som friskvårdsbidrag och snabb tillgång till specialiserad sjukvård, investerar vi i din utveckling. Efter en grundlig introduktionskurs erbjuder vi fortlöpande utveckling av dina färdigheter med ett väletablerat utbildningsprogram. Du får arbeta i ett team med stor mångfald och motiverade servicetekniker, i en stimulerande miljö i ett snabbt växande internationellt företag där god kommunikation och struktur är nyckeln till bra resultat. Då Vestas verkar för en jämställd arbetsplats välkomnar vi dig dom sökande oavsett kön.
Ytterligare information
I tjänsten utgår man från Sundsvall.
Tjänsten innebär resande med övernattningar för olika vidareutbildningar samt assistans i andra områden, det kan bli upp till 50 resdagar om året. För denna tjänst är förståelse vad det gäller eventuella resor för utbildningssyften och arbetstider viktigt.Ett krav för att erhålla anställning är att man blir godkänd för mast- och stolpintyg, vilket består av ett belastnings-EKG och läkarundersökning, vilket utförs under rekryteringsprocessen.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterare Rebecka Thorell, rbthr@vestas.com
. Vi behandlar ansökningar löpande så ansök gärna med ett CV på engelska så snart som möjlig, eller senast den 11/02/2026. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller dra tillbaka våra jobb när som helst, inklusive före det annonserade slutdatumet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vestas Northern Europe AB
(org.nr 556443-1574), https://careers.vestas.com/job/Sundsvall-Service-technician-V%C3%A4st/1277659801/
Gärdevägen 5B (visa karta
)
856 50 SUNDSVALL Arbetsplats
Vestas Northern Europe AB: Sundsvall Jobbnummer
9709128