Service stjärna sökes till A-Laget
2026-04-11
Hej!
Vi söker inte bara en medarbetare,
vi söker en kollega som kommer att få dela arbetsplats med oss i 40 timmar/veckan,
vi är väldigt måna om vårat team och vi söker endast personer som njuter av livet genom att prestera på sitt personliga bästa och bli bättre varje dag i sitt fält, att ta ära i sitt yrke är ett måste hos oss,
vi söker dig som har ett hjärta som verkligen brinner för att ge den bästa kundupplevelsen möjligt,
om detta låter som du skicka gärna ett mail så tar vi ett samtal över telefon, där av intervju och därav ett betalt provpass, jag hoppas detta kommer ut till dig som vill utvecklas i en väloljad miljö.
arbetsuppgifterna är simpla men vid högre kvantiteter är stresstålighet bra men även något som byggs på resan,
Vi är inom service marknad och levererar Göteborgs godaste hamburgare på köpet,
en gratis meny per dag är en arbetsplats förmån :)
ha en bra dag
allt gott Aladdin, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: Allejipp@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karchaoui, Aladdin-Nabil
Topasgatan 1 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Karchaoui Aladdin-Nabil Jobbnummer
9848804