Service stjärna i frukost
2025-11-11
Till Elite Hotel Mimer i Umeå söker vi nu en ny servicestjärna till vårt underbara gäng på frukosten. Hos oss blir du en del av vårt underbara team som värdesätter humor, glädje och arbete i ett högt tempo.
Just nu söker jag en kollega till ett fantastiskt team på Elite Hotel Mimer. Behovet är vid behov men kan övergå till deltidsanställning. Innebär både jobb helg som vardag. Jag ser gärna att du är en glad och socialt framåt person som fungerar utmärkt i ett snabbt arbetstempo. Du har en känsla för bra service och vet hur du ska jobba med gästerna för att få dem att känna sig speciella och viktiga för oss. Du ska ha lätt för att samarbeta men inte är rädd att stå på egna ben. Det är personalen som gör vår matsal till en härlig plats och just nu söker vi dig som är morgonpigg och kan jobba både vardagar och helger.
Jag söker dig som är redo för att välkomna våra gäster med ett glatt humör och ett leende på läpparna, då våra gäster är vårat nummer ett, och som trivs med ansvar under frihet. Jag söker dig med ett intresse för personlig service, och kvalité på det vi gör varje dag.
Nu söker vi dig som brinner för service och värdskap, som förstår att våra gästers helhetsintryck av oss är helt beroende på det bemötande vi levererar. Du förstår vikten av din närvaro, att vara på plats när gästen är hos oss och att stötta dina kollegor i att leverera service i världsklass.
Du är en lagspelare och bidrar till hotellets fortsatta utveckling genom att främja och aktivt delta i samarbete över gränserna. Du är en god kommunikatör och du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Du är initiativtagande och proaktiv samtidigt som du älskar att möta människor.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
• Stresstålig och kan prestera under högt tryck.
• Flexibel och redo för snabba justeringar
• Morgonpigg
• Är passionerad och intresserad av yrket
• Fungerar bra i grupp
Att söka tjänsten För en framgångsrik kandidat väntar ett stimulerande och utmanande jobb i ett av Sveriges mest framgångsrika och expansiva hotellföretag. Välkommen med din ansökan, frågor besvaras av Linn Roos
Praktikaliteter:
Arbetstider: morgnar, både vardagar och helg.
Omfattning: Vid behov.
Start: omgående
Lön: Enligt avtal
För frågor om tjänsten kontakta: linn.roos@elite.se
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Vi ser framemot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
Elite Hotels Of Sweden AB
Elite Hotels Kontakt
Lina Fällman 0705854730
9600013