Service/projektledare Rikskund Securitas Sverige
Securitas AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Ekerö
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning av jobbet
Har du tidigare erfarenhet av säkerhetsteknisk projektledning samt servicehantering och är intresserad av att jobba i en stor organisation som satsar målmedvetet på det tekniska området?
På Securitas letar vi just nu efter en projektledare med erfarenhet av servicehantering till Rikskund. En av våra projektledare har nyligen gått i pension och vi letar nu efter en ersättare som kommer jobba med både projektledning och serviceledning.
Du kommer att ansvara för teknisk projektledning samt vara en stor del av säljprocessen tillsammans med säljorganisationen. Du kommer arbeta med framtagande av tekniska säkerhetslösningar, kalkylering, upphandling med förfrågningsunderlag och därtill relaterade tjänster samt säkerställa och kvalitetssäkra de projekt som utförs. Alla projekt och installationer samordnas med våra utvalda underleverantörer vilket innebär brett kontaktnät med god produktkännedom om marknadens alla olika system.
Genom väl utformade strategier för säkerhetsarbetet tillser du att de tekniska säkerhetsanläggningarna och tjänster som Securitas tillhandahåller i den totala säkerhetslösningen uppfyller de krav kunden ställt på sin säkerhetsskyddsnivå.
Du kommer till exempel att:
Deltaga vid utvärdering och i val av tekniska säkerhetslösningar
Framtagande av budgetofferter och anbud
Kravställa och upphandla underleverantörer för installation, service och andra tjänster
Skriva riktlinjer och instruktioner
Projektera
Projektleda/Serviceleda
Besiktiga säkerhetsanläggningar
Vara säljstöd till marknadsorganisation
Genomföra kundbesök och deltagande i kundpresentation
Kontinuerlig kontakt och möten med våra underleverantörer
I rollen förekommer också arbete kopplat till serviceledning och teknisk service gentemot våra kunder.
Tjänsten passar dig som drivs av att jobba genom andra och få medarbetare och anställda omkring dig att trivas och vilja göra sitt absolut bästa varje arbetsdag.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Ditt ansvar består i att säkerställa att de tekniska säkerhetslösningar och tjänster som Securitas levererar ligger i linje med - eller överträffar - kundens förväntningar. Vi vill därför att du har teknisk utbildning samt branscherfarenhet av säkerhetsteknik. Du har en god och bred produktkännedom med flerårig erfarenhet av säkerhetsfrågor. Du har också mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.Kvalifikationer
Erfarenhet från säkerhetsbranschen i roll som teknisk projektledare eller av oss bedömt motsvarande
Erfarenhet av projektering och kalkylering
Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå (eller av oss bedömt som motsvarande)
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande:
Behörig ingenjör inbrott, brand och/eller CCTV
Erfarenhet av upphandlingar och/eller entreprenadjuridik
Kunskap om nätverk och IT-plattformar
Erfarenhet av att leda grupper - antingen som projektledare, arbetsledare eller dylikt
Teknisk utbildning på lägst gymnasienivå
Erfarenhet av en roll som serviceledare
Som person har du en förmåga att förklara tekniska koncept på ett tydligt och anpassat sätt för olika målgrupper. Du är analytisk, lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem. Din starka kommunikationsförmåga gör att du når fram oavsett om du arbetar självständigt eller i team. Du trivs med att ta ansvar, men uppskattar också samarbete för att nå gemensamma mål. Även i en vardag med många parallella projekt lyckas du hålla struktur och arbeta metodiskt.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor om rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: johan.grimstig@securitas.se
Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 23/11 2025
Placeringsort för tjänsten är flexibel
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen, Unionen och Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
112 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Sverige Kontakt
Johan Grimstig johan.grimstig@securitas.se Jobbnummer
9593715