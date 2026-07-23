Första jobbet efter sommaren - fast lön + bonus
Key Solutions AB / Säljarjobb / Kungsbacka Visa alla säljarjobb i Kungsbacka
2026-07-23
, Mölndal
, Göteborg
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, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Solutions AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Redo att ta första steget in i arbetslivet?
Kanske har du nyligen gått klart skolan, haft sommarlov eller funderar på vad nästa steg ska bli. Hos Key Solutions får du chansen att börja jobba, tjäna pengar och bygga erfarenhet som du har nytta av långt framåt.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Vi lär dig jobbet från grunden och ger dig utbildning, coachning och stöd längs vägen.
Vad innebär rollen?
Som säljare arbetar du med kundkontakt, rådgivning och försäljning. Du pratar med kunder, bygger relationer och hjälper dem att hitta rätt lösningar utifrån deras behov.
Du jobbar i ett team där ni tillsammans sätter mål, följer upp resultat och utvecklas längs vägen. Du får stöd från erfarna kollegor och ledare, samtidigt som du får möjlighet att ta eget ansvar i din roll.
Vilka är Key Solutions?
Key Solutions är en tillväxtpartner som hjälper några av Europas mest välkända varumärken att växa genom försäljning, utbildning och teknik. Vi växer med nya uppdrag och ökad efterfrågan från våra uppdragsgivare, och söker därför fler talanger som vill vara med på vår fortsatta resa.
Vad får du hos oss?
💸 Fast månadslön + bonus
🚀 Möjlighet att utvecklas och växa i karriären
🎓 Utbildning och coachning från start inom försäljning och ledarskap
✈️ Tävlingar, konferensresor och aktiviteter
🚗 Möjlighet till tjänstebil
Vi söker dig som:
• Vill komma igång i arbetslivet och bygga erfarenhet
• Är nyfiken, social och vill utvecklas
• Gillar att arbeta mot mål och se resultat
• Trivs i ett team där man stöttar varandra
En plats att växa på
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med över 200 kollegor i Norden. 14 år i rad har Key Solutions utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work®.
Låter detta som något för dig?
Ansök enkelt redan idag! Inget formellt CV behövs, berätta istället gärna kort om dig själv och varför du är nyfiken på rollen.
Läs mer om oss här: https://keysolutions.carrd.co/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8115490-2113633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173), https://jobb.keysolutions.se
Nellickevägen 22 (visa karta
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412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Key Solutions - A Place to Grow Kontakt
Oskar Lindén 031-7993458 Jobbnummer
10010297