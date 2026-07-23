Kock À la carte kock
Vivva calor AB / Kockjobb / Mölndal Visa alla kockjobb i Mölndal
2026-07-23
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Nu söker vi erfarna à la carte-kockar som vill vara med och leverera förstklassiga matupplevelser på Kråkans krog.
Vi söker inte vem som helst.
Vi söker dig som är trygg i ditt hantverk, har höga krav på kvalitet och trivs när servicen är som mest intensiv.
Du är van att ta ansvar för din station, arbetar strukturerat under press och bidrar till restaurangens kök presterar på topp.
På Kråkans krog får du möjligheten att arbeta självständigt och visa kökets kvalitet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus.
Oavsett om det handlar om en välbesökt kvartetskrog vid vattnet eller en restaurang med högt tempo mitt i city, blir du en viktig del av verksamheten och gästupplevelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rose_taciano@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivva calor AB
(org.nr 559161-2592)
Götaforsliden 1 (visa karta
)
431 34 MÖLNDAL Kontakt
Rosemary Pinto rose_taciano@hotmail.com 0722515227 Jobbnummer
10010304