Kock À la carte kock

Vivva calor AB / Kockjobb / Mölndal
2026-07-23


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Nu söker vi erfarna à la carte-kockar som vill vara med och leverera förstklassiga matupplevelser på Kråkans krog.
Vi söker inte vem som helst.
Vi söker dig som är trygg i ditt hantverk, har höga krav på kvalitet och trivs när servicen är som mest intensiv.
Du är van att ta ansvar för din station, arbetar strukturerat under press och bidrar till restaurangens kök presterar på topp.
På Kråkans krog får du möjligheten att arbeta självständigt och visa kökets kvalitet, yrkesstolthet och utveckling står i fokus.
Oavsett om det handlar om en välbesökt kvartetskrog vid vattnet eller en restaurang med högt tempo mitt i city, blir du en viktig del av verksamheten och gästupplevelsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rose_taciano@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivva calor AB (org.nr 559161-2592)
Götaforsliden 1 (visa karta)
431 34  MÖLNDAL

Kontakt
Rosemary Pinto
rose_taciano@hotmail.com
0722515227

Jobbnummer
10010304

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