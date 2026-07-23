Specialist i allmänmedicin och biträdande verksamhetschef
Kry Primärvård AB / Läkarjobb / Nybro Visa alla läkarjobb i Nybro
2026-07-23
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Nybro
, Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Växjö
eller i hela Sverige
Kry Vårdcentral Nybro söker fler kollegor!
Vi söker en specialist i allmänmedicin som också har rollen som biträdande verksamhetschef. Vi letar efter dig med högt självledarskap, starkt driv och mod att tänka nytt. En ledare som trivs i förändring, tar ansvar och vill forma framtidens primärvård. Du har ett starkt engagemang, en vilja att förbättra och utveckla vår vårdcentral och också vården som helhet.
Om vårdcentralen
Vi är en av länets privata vårdgivare med drygt 4000 listade patienter. På Kry Vårdcentral Nybro värdesätter vi en hög kompetens med ett personligt bemötande och en god tillgänglighet för våra patienter. Vi är ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans, med glädje och effektivitet, för att uppnå våra mål och erbjuda den bästa möjliga primärvården för våra patienter.
Om rollen
I rollen specialist i allmänmedicin/biträdande verksamhetschef har du ett helhetsansvar för den operativa driften, medicinsk kvalité, utvecklandet av ST platser samt kompetensförsörjning. Du leder verksamheten framåt tillsammans med verksamhetschefen genom tydligt ledarskap, närvaro i vardagen och ett starkt fokus på förbättring.
Som biträdande verksamhetschef kommer du att:
Säkerställa hög medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och patientupplevelse
Driva förändrings-, förbättrings- och effektiviseringsarbete i vardagen
Arbeta med uppföljning, kvalitet och verksamhetsutveckling
Vara en tydlig kulturbärare som skapar struktur, riktning och tempo
Föregå med gott exempel genom hög klinisk närvaro
Samverka med regional ledning och bidra till regionala och nationella initiativ
Arbeta kliniskt som läkare parallellt med ditt uppdrag som biträdande verksamhetschef.
Självklart erbjuder vi kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och försäkringar. Hos oss får du också tydliga karriärvägar, utvecklingsmöjligheter och en kultur som uppmuntrar ansvar, mod och samarbete.Publiceringsdatum2026-07-23Kontaktuppgifter för detta jobb
Välkommen med din ansökan. Vid frågor kontakta ansvarig chef på mejl: therese.torstensson@privatvardgivare.regionkalmar.se
. Notera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar per mejl. Vi undanber oss kontakt med förmedlingsfirmor, bemanningsbolag och dylikt. Likaså annonssäljare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949753-2113725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Esplanaden 27 (visa karta
)
392 34 KALMAR Arbetsplats
Kry Jobbnummer
10010333