Sjuksköterskor till Hematologi- och Njuravdelningen, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-07-23
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Närsjukvårdsområde Norr omfattar sjukhuset i Örnsköldsvik och sex regiondrivna hälsocentraler. I området finns även en privat vårdcentral och en kommunal verksamhet. Närsjukvårdsområdet har cirka 530 medarbetare och två verksamhetschefer. Hematologi- och njuravdelningen i Örnsköldsvik tillhör Närsjukvårdsområde Norr. Avdelningen har specialistkompetens inom hematologi och njursjukvård. Nu utökar vi verksamheten och söker fyra sjuksköterskor som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss. Du får en individuellt anpassad introduktion av erfarna sjuksköterskor på avdelningen. Vi erbjuder individuell lönesättning, önskeschema och en kompetenstrappa som stödjer din utveckling genom hela yrkeslivet. Tillsammans arbetar vi för att ge patienterna en säker vård och ett gott bemötande.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator och dietist. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällspass. Du arbetar två av fem helger och har möjlighet att arbeta natt. I rollen ansvarar du bland annat för att:
Ge omvårdnad och stöd till patienter
Hantera och administrera läkemedel
Genomföra ordinerade behandlingar
Planera, följa upp och dokumentera vårdinsatser
Samverka med patient, närstående och andra yrkesgrupper för att skapa en trygg och säker vård.Kvalifikationer
Vi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar njur- och hematologi kunskap
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Samarbetsförmåga
Flexibel
Stabil
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Karin Eckeskog karin.eckeskog@rvn.se +4666057865 Jobbnummer
10010322