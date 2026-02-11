Service och underhållsmekaniker
Addyourstaff AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2026-02-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addyourstaff AB i Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Viktiga delar i din roll
Rollen är praktisk och varierad och kombinerar teknik, mekanik, service och kundkontakt. Du har en nära dialog med kunder där servicekänsla och lösningsfokus är avgörande, och där du tydligt ser värdet av att ditt arbete skapar nöjda kunder och bidrar till en bra arbetsplats.
Internt är du en lagspelare som bidrar kollegialt och tror på att samarbete är nyckeln till gemensam utveckling. För rätt person kan rollen som underhåll och servicemekaniker utvecklas och möjliggöra för fler ansvarsområden. Vår kund är ett mindre bolag som servar en större koncern i byggbranschen med utrustning.
Felsökning, service och reparation av hyrmaskiner, t.ex.:
Teleskoplastare, Hjullastare
Bomliftar, saxliftar och ställningar
El/Diesel-Truckar
Kompressorer, generatorer
Handhållna maskiner (borr, kap, slip)
Byte av slitdelar, hydraulslangar, filter och komponenter
El-, hydraulik- och mekanikarbete
Förebyggande underhåll
Regelbunden service
Funktionskontroller och säkerhetskontroller
Testkörning innan och efter uthyrning
Säkerställa att maskiner uppfyller lagkrav och säkerhetsstandarder
Dokumentation & ordning
Dokumentera utfört arbete
Märka och registrera maskiner
Rapportera fel, skador och slitage
Bidra till ordning och struktur i verkstad och maskinpark
Om vi får önska
B-körkort
Utbildning som fordonsmekaniker (personbil eller tung fordon), alternativt praktisk erfarenhet inom mekanik
Är det här du?
Du har ett intresse för mekanik och trivs med att skruva med maskiner. Kanske är du självlärd och vill använda dina praktiska kunskaper i en roll där problemlösning står i fokus. Du är redo att ta nästa steg och även arbeta med inköp av reservdelar samt, på sikt, bidra i planering av projekt.
Vi tror att du är händig, lösningsorienterad och uppskattar variation i arbetsuppgifterna. Du trivs i en mindre organisation där samarbete, nära dialog och starka relationer med kollegor är en självklar del av vardagen.
Bra att veta
Placeringsort: Lekeryd
Ansök senast den: 2026-03-31
Vid frågor, kontakta Mia Grund Johansson på mia@addstaff.nu
Det här är Addstaff
Addstaff är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Vi erbjuder bred kompetens inom bemanning för industri och lager - från kollektivanställda till specialister och tekniker. Men vi gör mer än att bara fylla luckor i schemat - vi skapar möjligheter för företag att växa, för människor att hitta trygghet och stolthet i sitt arbete.
Addstaff är en del av Addpeople-koncernen, och vi delar samma grund: vi ser varje individ som den viktigaste personen i rummet.
Addstaff erbjuder
Att arbeta som konsult ger dig möjlighet att utveckla din erfarenhet, utforska nya branscher och skapa värdefulla kontakter. Kanske leder just detta uppdrag till något riktigt spännande i framtiden. På Addstaff följer vi alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor, försäkring samt kollektivavtal.
Läs mer om Addstaff på addstaff.nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addyourstaff AB
(org.nr 559540-4004) Jobbnummer
9736476