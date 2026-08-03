Service & Supporttekniker
Guideline Geo AB (publ) / Elektronikjobb / Malå Visa alla elektronikjobb i Malå
2026-08-03
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eller i hela Sverige
Vill du vara navet mellan teknik, kunder och service i en global verksamhet?
På Guideline Geo utvecklar vi & levererar världsledande geofysiska produkter som används över hela världen.
Nu söker vi en Service & Supporttekniker till vår verksamhet i Malå.
Med bas i Malå arbetar du dagligen med kunder, återförsäljare och kollegor från hela världen. Här får du kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt i en roll med stort ansvar och internationella kontaktytor.
Om rollen
Det här är ingen traditionell servicetekniker roll.
Du blir en nyckelperson i vårt globala servicearbete där du koordinerar service ärenden, håller ihop kund dialogen och själv arbetar med felsökning, testning och reparation av våra produkter. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom produktion, utveckling och support – både i Sverige och internationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Koordinera och följa upp service- och reparations ärenden
Felsöka, testa och reparera produkter och system
Ha löpande dialog med kunder och återförsäljare världen över
Säkerställa att ledtider och kund åtaganden hålls
Bidra till förbättringar av arbetssätt och processer
Vem är du
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, lösa problem och få saker att hända. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där teknik, kundkontakt och samarbete går hand i hand.
Vi lägger större vikt vid personlighet, driv och problemlösningsförmåga än vid en specifik utbildning.
Vi tror att du:
Är ansvarstagande och självgående
Har ett genuint teknikintresse
Trivs med kundkontakt och samarbete
Är nyfiken och lösningsorienterad
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Erfarenhet av felsökning, servicearbete, elektronik, mjukvara eller IT-relaterade system är meriterande.
Därför Guideline Geo
Hos oss får du kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt i en global verksamhet.
Du arbetar med världsledande produkter som används globalt – samtidigt som du har din bas i Malå. Vi är stolta över den kultur som finns inom Guideline Geo, där samarbete, hjälpsamhet och engagemang värderas högt. Här ställer vi upp för varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att nå våra mål. Det är också en av anledningarna till att många av våra medarbetare väljer att stanna hos oss länge. Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta gärna:
Jonny Falk
VP Operations & Service
0953-345 54jonny.falk@guidelinegeo.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jonny.falk@guidelinegeo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guideline Geo AB (publ)
(org.nr 556606-1155)
Skolgatan 11 (visa karta
)
939 31 MALÅ Arbetsplats
Guideline Geo AB publ Kontakt
Jonny Falk jonny.falk@guidelinegeo.com 0708865654 Jobbnummer
10019254