Service Manager
2026-02-09
Är du en teknisk kunnig Service Manager? Vill du vara med i uppbyggnaden av en serviceorganisation av världsklass i Micropowers värld i ständig förändring där du har stort möjlighet att påverka? Ansök idag.
Vi gör elektrifieringen av industrin till en verklighet.
Micropower är ett internationellt företag med huvudkontor i Växjö, Sverige. Med en stark intern expertis driver vi utvecklingen och produktionen av effektiva och intelligenta litiumjonbatterier, laddsystem och strömomvandlare. Vi är verksamma i Sverige, USA, Tyskland, Finland, Italien.
Om jobbet
Som Service Manager har du en nyckelfunktion och ett operativt ansvar för utvecklingen av serviceprocesserna för koncernens produkter i Växjö. Du säkerställer en hög kundnöjdhet genom kontinuerliga förbättringar i enlighet med avdelningens- och koncernens övergripande strategi.
Du utvecklar rutinerna och organiserar arbetet för service och garantiärenden såväl internt som externt mot kunder och andra samarbetspartners.
Bättre uppföljning via mätetal och ärendehanteringssystem är andra prioriterade områden. Som Service Manager är du även representant/kravställare i större R&D projekt.
Enheten består idag av 4 direktrapporterande medarbetare med ansvar för service och garantiåtagande, reparationer, etc.
Som Service Manager rapporterar du till Service Director för koncernen.
Vad du får
• En nyckelroll i ett snabbt växande, innovativt företag där din kreativitet och idéer gör skillnad
• Du blir en del av ett engagerat team med stora möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt
• Tvärfunktionellt samarbete, i en internationell miljö
• Arbete med banbrytande teknik i en kultur som värdesätter initiativ, samarbete och kontinuerligt lärande.
Utbildning och Erfarenhet:
• God teknisk förståelse med vana att läsa el-schema och ritningar
• Erfarenhet av ledarskap och arbete med personal/personalfrågor
• Erfarenhet av att arbeta med service & support på tekniska produkter via fjärrsupport och mjukvarubaserad felsökning
• Goda användarkunskaper gällande CRM- och Affärssystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är andra krav.
Vem du är
Som person bör du vara van vid att hantera många olika frågeställningar parallellt samt har god strategisk, analytisk och kommunikativ förmåga. Du är en modern, trygg och erfaren ledare, med hög förståelse för de mjuka värdena, som genom lyhördhet skapar långsiktiga och framgångsrika relationer. Du drivs av att skapa verklig kundnytta och har ett utvecklingsinriktat arbetssätt som gör att du ständigt söker nya sätt att förbättra, förenkla och förnya. Du är van att genomföra förändringar och få personal med sig.
Vi hoppas att du delar våra kärnvärden närvaro och ansvar samt genuint engagemang och uppriktighet. Vi på Micropower ger människor kraft att driva tillväxt.
Följ med oss på den spännande resan mot en mer hållbar framtid!
Vänligen notera att vi inte accepterar personligt brev. Vi ber dig i stället besvara noga de urvalsfrågorna du kommer att se vid ansökan.
Tjänsten är baserad på vårt kontor i Växjö. Vid frågor kontakta: Robert Persson, Service Director 0708166813, eller Bojana Dukic, bojana.dukic@micropower.se
Micropower hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK år 2024 och sysselsätter 600 globalt. För mer information om oss, vänligen besök www.micropower-group.com. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
Micropower Group Kontakt
Head of Recruitment
