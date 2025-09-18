Service Desk Agent till vår kund i Malmö
Vi söker lösningsorienterade och serviceinriktade IT Service Desk Agents till vår kund. Sök rollen redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som servicedeskmedarbetare blir du kundernas första kontakt när frågor eller problem uppstår - allt från felsökning och kontohantering till enklare tekniska frågor. Här får du kombinera ditt intresse för teknik med din förmåga att ge snabb och professionell service.
Dina arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter kan vara felsökning av nätverksutrustning, hantering av användarkonton och att besvara enklare tekniska frågor. I rollen får du möjlighet att utveckla både din tekniska kompetens och din förmåga att ge service i toppklass.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom kundtjänst där telefon varit ditt främsta verktyg
• Har god teknisk förståelse och ett intresse för IT
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT
• Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska - detta då båda språken krävs i samtal med kunder
Det är meriterande om du har
• Jobbat med inom helpdesk IT support tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
