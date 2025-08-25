Service Crew Extra
2025-08-25
Välkommen till Thon Partner Hotel Dockyard en charmig oas belägen på Nya Varvet.
Vi erbjuder våra gäster en unik upplevelse med förstklassig service och en varm atmosfär. Nu söker vi passionerad och serviceminded personal för att stärka vårt team under sommarsäsongen.
Vi jobbar över avdelningsgränserna och denna tjänst ingår jobb mestadels i reception/bar med också vid behov i frukosten.Dina arbetsuppgifter
Frukostservering och övriga mat- och dryckesrelaterade uppgifter.
Ta emot och välkomna gäster i receptionen
Ge information och vägledning till gäster om hotellets faciliteter och lokala sevärdheter
Hantera bokningar och betalningar
Övriga receptionsuppgifter.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för service och möten med människor
Är positiv, ansvarsfull och har en god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Har erfarenhet av serviceyrken, gärna inom hotell eller restaurang (men ej ett krav)
Är flexibel och kan arbeta både dag, kväll och helg.
Tjänsten vi tillsätter kommer vara varannan helg och extra vid behov, perfekt för dig som vill kombinera det med tex. studier.
Start efter överenskommelse.
Är du redo att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: dockyard.admin@olavthon.se Arbetsgivare CIC Operations Göteborg AB
Thon Partner Hotel Dockyard
