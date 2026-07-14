Serveringspersonal till Stockholms äldsta restaurang
DGF Restauranger AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Den Gyldene Freden är ett av Stockholms mest klassiska tillhåll och har serverat svensk husmanskost samt goda viner sedan år 1722. Såväl kända kulturpersonligheter som långväga besökare och lokala stamgäster söker sig till våra anrika lokaler i Gamla Stan för att njuta av den goda maten och den genuina atmosfären – till vardags eller vid högtidliga tillfällen. Vi som arbetar på Den Gyldene Freden är stolta över vårt arv och vi jobbar hela tiden för att utveckla klassiska smaker till mat av idag. Vår filosofi är att det får ta tid att laga god mat och den skall avnjutas på samma vis, parat med god dryck från vår stora vinkällare.
Nu söker vi serveringspersonal som vill jobba i dessa historiska valv.
Vi söker dig som har jobbat nått år i branschen, är van vid à la carte och att hålla egen station.
Om du har frågor och/eller vill skicka in en ansökan med CV så gör du det till jobb@gyldenefreden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@gyldenefreden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DGF Restauranger AB
(org.nr 556022-5772), http://www.gyldenefreden.se
Österlånggatan 51 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Den Gyldene Freden Jobbnummer
10002244