Serveringspersonal till Pressklubben!

Internationella Pressklubben är en restaurang där kökschefen presenterar moderna rätter från det svenska och europeiska köket och arbetar med förstklassiga råvaror. På Pressklubben arbetar vi med ett stort dryckessortiment där vi kontinuerligt utbildar personalen på plats och genom resor till Belgien. Vi söker dig som är utåtriktad, stresstålig, ambitiös, initiativrik men störst vikt läggs på personligheten. Ambitionsnivån på Pressklubben är hög då det skall vara en upplevelse för gästerna att besöka restaurangen. Bra lön, bra dricks och pensionsavsättning. Tjänsten motsvarar ca 33 h i veckan.