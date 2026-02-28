Serveringspersonal till latinamerikansk restaurang
H.F.R Uppsala AB / Servitörsjobb / Uppsala Visa alla servitörsjobb i Uppsala
2026-02-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H.F.R Uppsala AB i Uppsala
Vill du vara med och driva vårt nya koncept Mestizo? Iberico har öppnat en ny restaurang på övervåningen med fokus på latinamerikanska smaker! Vi söker en driven och engagerad medarbetare till vårt serviceteam. Vi vill ha dig som trivs i restaurangmiljöer och älskar när jobbet är intensivt och fartfyllt!
Du ska vara självständig och lösningsfokuserad med god prioriteringsförmåga och en utomordentlig känsla för service. Teamkänsla och lyhördhet är också egenskaper du bör besitta.
Vi ser att du talar minst 2 av följande 3 språk, Svenska, Engelska och Spanska
Relevant branscherfarenhet krävs men vidare upplärning sker också på arbetsplatsen. På Iberico strävar vi hela tiden efter att utvecklas och blickar framåt - är du lika ambitiös som vi är du vår perfekta kandidat!
Vi granskar och hanterar ansökningar löpande. Tjänsten är inledningsvis på deltid men kan enligt överrenskommelse utvecklas till en heltidstjänst.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vår mail rekrytering@iberico.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: rekrytering@iberico.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare H.F.R Uppsala AB
(org.nr 556943-0910)
Fyristorg 8 (visa karta
)
753 10 UPPSALA Arbetsplats
H F R Uppsala AB Jobbnummer
9769306