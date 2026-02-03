Serveringspersonal sökes till sommarrestaurang
Vasagruppen AB / Servitörsjobb / Kungsbacka
2026-02-03
eller i hela Sverige
Lerkilsbaren söker serveringspersonal till sommarsäsongen maj-september 2026.
Som anställd hos oss kommer du att få lära dig allt som behövs för att säkerställa fantastisk service till våra gäster och samtidigt jobba på en arbetsplats där vi har roligt. Vi ser helst att du har jobbat med service innan men det är inget krav.
Vi ser gärna att du är drivande, serviceinriktad, positiv och kan hantera många bollar i luften. Arbetstiderna är varierande och innebär arbete både på vardagar och helger.
Lön enligt avtal.
Resandet fram och tillbaka till jobbet kommer att underlättas om du har körkort och tillgång till egen bil. (Om du bor längre bort).
Lerkilsbaren ligger beläget vid havet och lerkilshamn. En fantastisk miljö, nära badstrand, campingplats och båtplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: info@lerkilsbaren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasagruppen AB
(org.nr 556721-2187)
Lerkilsvägen 223, (visa karta
)
434 93 VALLDA Arbetsplats
Lerkilsbaren Jobbnummer
