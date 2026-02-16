Serveringspersonal sökes till Restaurang Sjövillan
2026-02-16
Serveringspersonal sökes till Restaurang Sjövillan - Sommar 2026
Vill du arbeta vid Siljans strand i sommar? Restaurang Sjövillan i Rättvik söker serveringspersonal till sommarsäsongen 2026. Säsongen sträcker sig från 1 juni till 31 augusti.
Hos oss arbetar vi med råvaror i säsong och låter det prägla vår meny. Vi serverar en à la carte-meny hela dagen och lägger stor vikt vid att ge våra gäster ett trevligt och personligt bemötande i en avslappnad miljö vid vattnet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering, gärna à la carte
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Trivs med att arbeta i team och möta människor
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Vi erbjuder:
Arbete i en vacker miljö vid Siljan
Ett härligt team och ett högt tempo under sommarsäsongen
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang
Låter det intressant? Skicka din ansökan och CV till oss och berätta lite om dig själv och din erfarenhet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: info@visitsjovillan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Restaurang AB
(org.nr 559132-9197)
Långbryggevägen 20 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Jobbnummer
9744121